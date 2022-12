Kita-Kinder schmücken Weihnachtsbaum im Oftersheimer Rathaus

Oftersheim. Das Rathaus ist in diesen Tagen noch schöner geworden. Gleich im Eingangsbereich steht ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum, der die Besucher in dieser zauberhaften Adventszeit empfängt. „Es ist eine besondere Zeit im Jahr“, sagt Bürgermeister Pascal Seidel (40), „eine Zeit zum Besinnen, was gerade in aktuell schwierigen Phasen in unser all Sinne sein sollte.“

Der Familienvater freute sich jedenfalls über den Besuch der jungen Generation. Einige Kinder der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte schauten beim Amtschef vorbei, um den Baum mit im Kindergarten gebastelten, lustigen und originellen Anhängern zu dekorieren. „Diese Aktion findet ja traditionell statt. Ich finde es einfach klasse“, so Pascal Seidel sichtlich angetan. Das Rathaus-Oberhaupt, seit Anfang November in Amt und Würden, ließ es sich nicht nehmen, die Kinder aus der sechsgruppigen kommunalen Einrichtung vom Rande des Gebiets „Nord-West“ zu begrüßen. Seidel ließ sich daraufhin, sehr zur Freude der kleinen Rasselbande, genauestens erklären, wie sie die Anhänger angefertigt und in emsiger Detailarbeit vollendet haben.

Seidel war am vergangenen Wochenende sowohl beim Familiennachmittag der Feuerwehr als auch bei der Nikolausfeier des Asylkreises. In der Nacht zum 6. Dezember ist der Heilige Nikolaus besonders gefordert. Also Stiefel raus ...