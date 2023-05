Klimavortrag in Oftersheim fällt aus

Oftersheim. Die für Mittwoch, 3. Mai, angekündigte Infoveranstaltung mit Klimaschutzmanager Martin Hirning entfällt krankheitsbedingt. Das teilt die Gemeindeverwaltung von Oftersheim am Dienstagmorgen mit. Ob es einen zusätzlichen Ersatztermin geben wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist eine weitere Veranstaltung der gleichen Art für Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, bereits geplant. Diese soll ebenfalls im Bürgersaal in der Eichendorffstraße 2 stattfinden. Hirning hatte bereits zweimal zuvor über die persönliche Energiewende referiert und Fragen dazu beantwortet, wie Privatpersonen ihre Ausgaben zum Beispiel in Sachen Strom, Wärme und Mobilität reduzieren können.

