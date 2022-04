Maler Marcel Weixler ist in Oftersheim auf Erfolgskurs

Oftersheim. Dass das Handwerk immer noch einen „goldenen Boden“ hat, beweisen viele erfolgreiche Unternehmen vor Ort. Eines davon ist der Malereimeisterbetrieb von Marcel Weixler. Das Familienunternehmen hat sich durch kontinuierliches Wachstum nicht nur von einem Ein-mannbetrieb zu einem elf Mitarbeiter starken Dienstleister entwickelt, sondern auch seine Angebotspalette erweitert und bietet als Ausbildungsbetrieb jungen Menschen eine Perspektive. Unsere Zeitung traf Marcel Weixler zum Gespräch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ja, wir sind seit 2010 ordentlich gewachsen,“, so Weixler. 2010 sei das Jahr gewesen, in dem er sich noch als Geselle mit einem Raumausstatterbetrieb selbstständig gemacht habe. „Seit 2011 sind wir Meisterbetrieb und führen Maler- und Tapezierarbeiten, Fassadengestaltung, Verlegung von Bodenbelägen, Trockenbauarbeiten und kreative Wandgestaltung in der ganzen Region durch.“

Durch das Wachstum habe das Unternehmen vor fünf Jahren zusätzlich zum Hauptsitz in der Uhlandstraße in einer operativen Basis in der Schwetzinger Scheffelstraße 30 Quartier bezogen. Weixlers Betrieb, der auch sehr auf den Umweltschutz achtet, ist trotz aller Modernität ein traditionelles Familienunternehmen. In der Verwaltung arbeitet Stephanie Weixler unterstützt von ihrer Schwägerin. Immer mit dabei „King Karl“, die englische Bulldogge. „Der hilft auch schon mal bei der Arbeit“, sagt Stephanie Weixler lachend. Marcel Weixler, der auch im Vorstand und im Prüfungsausschuss seiner Innung sitzt, ist Nachwuchsförderung besonders wichtig. „Wir haben einen Azubi im ersten Lehrjahr, der zweite hat Praktikum bei uns gemacht und fängt im Juli seine Ausbildung an“, meint er. Auch sei man bald quasi „doppelter Meisterbetrieb“, denn Gesellin Eileen Gramlich habe in Kürze ihren Titel in der Tasche. „Dass sie auch danach hier im Betrieb arbeiten wird, steht jetzt schon fest.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alles aus einer Hand

Auf das Geheimnis ihres Erfolgs angesprochen, meinen die Eheleute: „Unsere traditionellen Werte. Wir arbeiten pünktlich, zuverlässig und sauber. Kunden sagen immer wieder überrascht: ‚Es hat ja gar keinen Dreck gegeben‘.“ Immer beliebter würde auch ihr „Alles aus einer Hand“-Service. „Ein Projekt war, aus Küche und Esszimmer einen Raum zu machen. Federführend haben wir andere Handwerker eingebunden. Der Kunde hat nur einen Ansprechpartner, der koordiniert.“ Das habe sich herum gesprochen, seitdem bekämen sie viele derartige Aufträge.

Das Gespräch geht zu Ende, denn der nächste Kunde wartet schon, während – wie auf Kommando – „King Karl“ mit Putzlappen im Maul hinzukommt, bereit zum Einsatz. In einer Familie hilft eben jeder.

Info: Malerbetrieb Weixler, Uhlandstraße 28, 68723 Oftersheim, Telefon 06202/9 54 81 10, www.malerbetrieb-weixler.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3