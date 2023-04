Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel „Lebendiges Oftersheim“ Mit „Oftershasis“ für „Appel + Ei“ sammeln

Ostern naht mit großen Schritten und in Oftersheim bedeutet das seit 2020, dass ganz besondere Hasen ihre Aufwartung machen. Der Verkauf der „Oftershasis“ kommt in diesem Jahr „Appel + Ei“ in Schwetzingen zugute.