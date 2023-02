Motorsportler Oftersheim: gute Resonanz bei Radturnieren, Erfolge im Clubauto

Oftersheim. Zu Beginn des Sportjahres 2023 stand bei den Oftersheimer Motorsportlern die Generalversammlung im Jubiläumsjahr an. denn der ortsansässige Motorsportclub (MSC) feiert bereits sein 70-jähriges Bestehen. Dessen Vorsitzender Ralf Kumpf konnte die Mitglieder und Ehrenmitglieder im Clubhaus des Hundesportvereins Oftersheim herzlich begrüßen.

Als besonderer Gast nahm der Vorsitzende des ADAC Nordbaden, Hans Weber, an der Generalversammlung der Oftersheimer MSCler teil.

Gewählte und Veranstaltungen Teilneuwahlen der Vorstandschaft: Vorsitzender: Ralf Kumpf, Schatzmeister: Florian Schwarz, Schriftführerin: Andrea Kumpf, 2. Beisitzer: Fabian Helfrich, 4. Beisitzer: Bernd Neumann. Rechnungsprüfer (zwei Jahre): Margit Siegel, Delegierte zur Hauptversammlung des ADAC Nordbaden: Ralf Kumpf und Mario Helfrich, Ersatzdelegierte zur Hauptversammlung des ADAC Nordbaden: Florian Schwarz und Werner Schwarz. Veranstaltungen: 4. März: Ausrichtung Arbeitstagung ADAC Nordbaden (Roland-Seidel-Halle, nichtöffentlich); 10. März: 1. Clubabend der Saison 2023 (Clubhaus Hundesportverein); 11. März: Winterfeier (Clubhaus Hundesportverein); 25. März: Hauptversammlung ADAC Nordbaden (Karlsruhe); 7. Mai: 13. ADAC-Motorrad- und Quadslalom (Vereinsgelände MSC Nußloch); 12. Mai: ADAC-Fahrradturnier (THS-Schule, Parkplatz Roland-Seidel-Halle); 19. Mai: ADAC-Fahrradturnier (FES-Schule, Parkplatz Roland-Seidel-Halle); 8. Juni: Helferfest Motorradslalom (Familie Werner Schwarz); 25. Juni: 31. ADAC-Jugendkartslalom (Vereinsgelände MSC Nußloch); 13. bis 15. Juli: Mithilfe ADAC Heidelberg Historic (Zielankunft Museum Sinsheim); 29. Juli: Hähnchenfest Familie Siegel; 12. August: Kinderferienprogramm Gemeinde Oftersheim; 29. Oktober: 70 Jahre MSC Oftersheim – Matinee im Rose-Saal. zg

Im Bericht des Vorsitzenden erfuhren die Zuhörer, dass derzeit sage und schreibe 168 Personen dem MSC Oftersheim angehören. Eine erfreuliche Entwicklung in Zeiten sinkender Zahlen vieler anderer Vereine. Es konnten zwei neue Mitglieder gewonnen werden, denen freilich vier Austritte gegenüberstanden. Bei den insgesamt zehn Clubabenden des MSC im Sportjahr 2022 waren durchschnittlich zwölf Personen anwesend.

Motorsportclub Oftersheim: Geselligkeit wird gepflegt

Um Themen zum aktiven Vereinsleben zu besprechen, habe sich die Vorstandschaft zu insgesamt fünf Sitzungen getroffen, wie Ralf Kumpf ausführte. Als gesellige Veranstaltungen galt es das traditionelle Hähnchenfest auf dem Hof der Familie Helmut Siegel und der Ausflug mit Weinprobe hervorzuheben. Ralf Kumpf bedankte sich herzlich bei seiner Frau Andrea, seiner Familie, allen ehrenamtlichen Helfern und Vorstandskollegen für die Unterstützung und vor allen Dingen für den Zusammenhalt zum Wohle des Clubs. Sportleiter Werner Schwarz konnte erstmals wieder einen ordentlichen Sportbericht abliefern, der in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Krise nicht zu verzeichnen war.

Der MSC Oftersheim richtete zwei ADAC-Fahrradturniere mit den beiden Oftersheimer Schulen aus. Beim Turnier mit der Friedrich-Ebert-Schule waren 118 Teilnehmer und beim Turnier mit der Theodor- Heuss-Schule 78 Teilnehmer am Start. Eine beachtliche Zahl.

Der Motorrad- und Quadslalom (28 Teilnehmer) fand erstmals wie auch der Jugendkartslalom (86 Teilnehmer in fünf Altersklassen) auf dem Gelände des MSC Nußloch statt. Der MSC Oftersheim war mit Helfern bei der Zielankunft der ADAC Heidelberg Historic Rallye im Museumshof in Sinsheim aktiv dabei. Beim Ferienprogramm der Gemeinde waren 26 Teilnehmer beim Seifenkistenrennen startklar.

Motorsportclub Oftersheim: Sechster Platz im Slalom

Die aktiven Fahrer beim Automobilslalom waren mit dem Clubauto erfolgreich unterwegs bei den Slaloms in Nordbaden. Luca Kumpf belegte in der ADAC-Meisterschaft den neunten Platz und innerhalb der Klasse den sechsten Platz, wobei bei den Slaloms zwölf bis 16 Teilnehmer in der Klasse (seriennahe Fahrzeuge) an den Start rollten. Max Brand, der seine erste Motorsportsaison fuhr, belegte den 25. Rang in der ADAC- Meisterschaft und den zwölften Platz in der Klasse.

Insgesamt sind übrigens bei den Automobilslaloms in Nordbaden zwischen 80 bis 100 Teilnehmer in verschiedenen Klassen am Start.

Bei den Motorradslaloms in Nordbaden war Jochen Schiller mit guten Platzierungen unterwegs. Sportleiter Werner Schwarz bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Mitgliedern, die bei der Organisation der diversen Veranstaltungen aktiv mitwirkten.

Beim Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden nur die beiden aktiven Fahrer, Luca Kumpf und Max Brand, im Automobilslalom geehrt. Die Ehrungen der Mitglieder für treue Mitgliedschaft erfolgt bei der bevorstehenden Winterfeier, die am Samstag, 11. März, um 18 Uhr im Clubhaus des Hundesportvereins stattfindet.

Das Veranstaltungsjahr ist voller Höhepunkte. Die Fahrradturniere der Theodor-Heuss-Grundschule und der Friedrich-Ebert-Grundschule am Freitag, 12. Mai, und Freitag, 19. Mai, auf dem Platz an der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) erfreuen sich wie gesagt großer Resonanz.

Motorsportclub Oftersheim: 70-Jahr-Feier im Rose-Saal

Absolutes Highlight ist die bevorstehende 70-Jahr-Feier am Sonntag, 29. Oktober. Diese ist als Matinee geplant und wird im historischen Rose-Saal in der Mannheimer Straße 95 für alle Motorsportler über die Bühne gehen.

Bei der Feststellung der Stimmliste konnten 28 stimmberechtigte Mitglieder verzeichnet werden. Beim Tagesordnungspunkt Anträge konnte ein Antrag der Vorstandschaft verzeichnet werden. Dieser beinhaltete die Neufassung der Vereinssatzung in Anlehnung der Mustersatzung des ADAC e.V. für – nicht gemeinnützige Vereine – und wurde einstimmig angenommen.

Hans Weber, Vorsitzender ADAC Nordbaden, nahm daraufhin aufgrund der sorgfältigen und hervorragenden Berichterstattung der einzelnen Vorstandsmitglieder die Entlastung der Vorstandschaft vor, die ebenfalls einstimmig angenommen wurde.