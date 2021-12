Nach 53 Jahren zieht sich Roland Seidel aus dem Oftersheimer Gemeinderat zurück

Oftersheim. Es war ein kleiner Paukenschlag. Falsch, es glich eher einem Donnerschlag. Die Sitzung des Gemeinderates war am Dienstag fast zu Ende. Bürgermeister Jens Geiß skizzierte kurz das ausklingende Jahr und gleich im Anschluss übernahm Bürgermeisterstellvertreter Roland Seidel (FW) mit seinen Weihnachtswünschen. Auch das wie immer, ist hier eine Tradition. Doch die Worte, die Seidel wählte, führten dazu, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Gab er doch bekannt, dass es nun genug sei. Nach 53 Jahren am Ratstisch Oftersheim sei es nun genug.

Seidel feierte vor wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag und es drängte sich ihm der Gedanke auf, dass es nun genug sei. 1968, vor 53 Jahren, wurde Seidel als 27-jähriger, das erste Mal in den Gemeinderat gewählt. Es folgten Jahrzehnte politische Arbeit unter vier Bürgermeistern. 25 Jahre lang führte er die Fraktion der Freien Wähler und seit 15 Jahren ist er Bürgermeisterstellvertreter. Niemand hat solch einen Erfahrungsschatz wie er. Und Seidel wäre nicht Seidel, wenn er seinen Abschied nicht mit einer Botschaft verbunden hätte. Denn der Mann macht sich Sorgen. Natürlich habe es am Ratstisch schon immer Auseinandersetzungen gegeben. Doch in jüngster Zeit gehe es weniger um Inhalte, denn um strategische Positionierung. „Das macht das Kompromisse finden schwer.“

Inständig hoffte er, dass es eine Umkehr gebe und sich Gemeinderat wie Verwaltung wieder dem gemeinsamen Ziel, dem Wohle Oftersheim und seiner Menschen, widme. Er selbst wolle nun mehr Zeit seiner Ehefrau, seinen Kindern und seinen Enkel schenken.

Eine Sekunde herrschte dann am Ratstisch so etwas wie Schockstarre und dann brach sich Applaus Bahn. Stehend applaudierten die Ratsmitglieder ihrem Kollegen, der sichtlich mit den Tränen kämpften. Das Ende einer Ära ist da fast zu klein dimensioniert. Ein Oftersheimer Gemeinderat ohne das Urgestein Seidel ist für viele hier schwer vorstellbar. In der Januarsitzung des Gemeinderates wird Seidel dann offiziell aus dem Gemeinderat verabschiedet. ske

