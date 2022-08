Nach Lärmbelästigung an Oftersheimer Baustelle: Löcher sind verschwunden

Oftersheim. Gerade erst hat die Baumaßnahme zwischen Lessing- und Markgrafenstraße begonnen, doch der Lärm durch scheppernde Grabenbrücken hat den Anwohnern dennoch sofort den Schlaf geraubt. Doch so schnell wie die Belästigung kam, wurde auch Abhilfe geschaffen: Erst in unserer Donnerstagsausgabe haben wir groß über das Anliegen der betroffenen Bürger berichtet, schon am gleichen Nachmittag wandten sie sich erneut an uns.

Jetzt können die Anwohner ohne Lärm von Metallplatten schlafen. © Privat

Denn: Die Löcher, über die die lärmenden Metallplatten führten, sind bereits zu. „Ich würde sagen: Wir waren erfolgreich“, schreibt uns Irmgard Janda, eine der Anwohnerin, merklich zufrieden. Der Lärm – so scheint es – ist in der Franz-Dusberger-Straße vorerst Geschichte.