Neue Triathlonmannschaft in Oftersheim: Gemeinsam geht’s besser

Oftersheim. Ein Mann, ein Wort: Da das Training für einen Triathlon individuell gestaltet ist, aber Dirk Oswald nicht mehr alleine trainieren wollte, hatte der Oftersheimer Ironman-Finisher die Idee von einem gemeinsamen Training, in dem jeder Athlet die Gelegenheit bekommt, für sich alleine in seinem Tempo und nach seinem individuellen Plan zu trainieren. Diese Mischung habe er bei anderen Vereinen nicht gefunden, so der 36-jährige Dirk Oswald im Redaktionsgespräch.

Anfang letzten Jahres entwickelte sich die Idee der Gründung einer Triathlonabteilung beim hiesigen Mehrspartenverein TSV Oftersheim. Im April war alles vorbereitet, erzählt Abteilungsleiter und Gründer Dirk Oswald. Seitdem stieg die Mitgliederzahl auf deren 40. Die Neueinsteiger und erfahrenen Athleten bewegen sich in der Altersklasse zwischen 25 und 50 Jahren.

In den letzten Monaten konnte die neue Abteilung viele neue Sponsoren gewinnen, wie beispielsweise das Fitnessstudio „via vital“ in Schwetzingen und den Fahrradladen „Tari-Bikes“ aus Walldorf, bei denen die Sportler Rabatte auf Produkte und Dienstleistungen bekommen. Die Sponsoren sind logischerweise auf den ebenfalls neuen Radtrikots zu sehen.

Für 2023 ist eine Mannschaft angemeldet in der Landesliga Nord, die insgesamt aus 25 Teams besteht. Es sind vier Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint (700 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen), im Team und Einzel und olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) für dieses Jahr angedacht, bei denen jeweils vier Athleten pro Team an den Start gehen und die besten drei in die Gesamtwertung aufgenommen werden.

Die TSV-Triathlonmannschaft schwimmt montags von 20 bis 21.30 Uhr im Bellamar und trainiert dienstags von 18.30 bis 20 Uhr auf der Laufbahn des TSV Oftersheim in der Jahnstraße. Sonntags unternehmen die Triathleten längere Radtouren. Ein Trainingslager ist in Planung. Alle 14 Tage kommt die Trainerin Dani Pfeuti, um die Mannschaft beim Schwimmtraining anzuleiten. Auch außerhalb der regulären Zeiten unterstützen sich die Sportler gegenseitig und treten bei zusätzlichen und bekannten Wettkämpfen wie etwa dem HeidelbergMan oder beim Kraichgau-Triathlon an. Anmeldungen für das gemeinsame Training werden von Dirk Oswald und Co. weiterhin gerne entgegengenommen. Unter der E-Mail-Adresse triathlon@tsv-oftersheim.de können dies Interessierte tun.

Die Triathlonabteilung ist außerdem wie im vergangenen Jahr für die Organisation des „HardtRun“ zuständig, der am Samstag, 13. Mai, in Oftersheim über die Bühne gehen wird. Bei diesem Volkslauf gibt es einen Fünf-Kilometer-, Zehn-Kilometer- und Kids-Lauf – verknüpft mit einem kinder- und familienfreundlichen Fest danach.

Info: Eine Anmeldung für die Läufe des „HardtRun“ (13. Mai) kann ab sofort unter www.hardtrun.de erfolgen.