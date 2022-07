Öffnungszeiten geändert

Oftersheim. Die Gemeindebücherei in der Mannheimer Straße 67 in Oftersheim hat wegen einer internen Fortbildung in der kommenden Woche vom 25. bis 29. Juli geänderte Öffnungszeiten. Am Montag, 25. Juli, ist sie von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Dienstag, 26. Juli, bleibt die Ausleihe geschlossen. Am Mittwoch, 27. Juli, sind die Mitarbeitenden am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr vor Ort, am Donnerstag, 28. Juli von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Am Freitag, 29. Juli, bleibt die Bücherei geschlossen. Rund um die Uhr und von überall mit einem Internetanschluss und einem mobilen Endgerät erreichbar ist die Onleihe unter www.metropolbib.de. zg

