Oftersheim wird beim "Schmudo" zur Partymetropole

Oftersheim. Was vorher eine Sporthalle war, wurde zum Zentrum von Party, Gesang und Tanz. Die Roland-Seidel-Halle füllte sich am späten Donnerstagabend mit 1000 Menschen, die vor der Bühne um die Wette tanzten, sangen und feierten. Der Schmutzige Donnerstag („Schmudo“) in Oftersheim konnte nach drei Jahren Pandemie endlich wieder stattfinden und war direkt ein voller Erfolg – für den Veranstalter, das närrische Publikum sowie die Band. „Der Vorverkauf lief gut und das Vereinskartell ist zufrieden“, berichtet Guido Hillengaß als Vorsitzender des Vereinskartells und Veranstalter seitens der Gemeinde.

Die etwas teurere Abendkasse erhöhte diese Verkaufszahlen definitiv noch maßgeblich. Die Vorbereitungen und auch die Vorfreude seien bei den zuständigen Vereinen, dem TSV 1895, der SGO, dem C.C. Grün-Weiss sowie dem ASV Schleie, schon seit Monaten auf Hochtouren gelaufen. „Auch die Feuerwehr, das DRK sind wieder an Bord“, so Hillengaß am Tag vor der Veranstaltung. Die Band wärmte ihre Stimmbänder vermutlich auch schon auf. Ist der organisatorische Teil in trockenen Tüchern, muss nur noch die richtige Stimmung aufkommen – und dafür hat die Band so wie jeder Narr im Publikum tatkräftig gesorgt.

In den umliegenden Straßen der sonst ruhigen Gemeinde machten sich die kostümierten Wesen auf den Weg in Richtung Festhalle schon in den letzten Minuten vor der Veranstaltung bemerkbar. Während sich die Halle zu Beginn um 20 Uhr eher noch zaghaft füllte, gab es innerhalb einer Stunde einen Schub, der die Tanzfläche füllte. Von Hippies über Teufel und Engel bis hin zu etwas freizügigen Polizisten und verschiedensten Tieren war wirklich alles dabei. Ob im Einteiler, geschminkt oder im DIY-Kostüm mit Accessoires – der Kreativität wurde freien Lauf gelassen. Auch zahlreiche Serien- und Filmhelden wie Kim Possible, Captain Jack Sparrow oder SpongeBob und Patrick ließen sich sehen.

U30 und einige ältere Partytiger

Durch sehr begrenzte Sitzplätze führte der Zwang zum Stehen schnell auch zu einem Zwang zum Tanzen, wofür die Band „who2ladies“ sowieso sorgte. Denn spätestens um 21 Uhr, als die fünfköpfige Band den Auftakt mit dem legendären Song „Viva Colonia“ hinlegt, ist die Menge am Toben. Die Interaktion zwischen Band und Publikum heizte diese Stimmung noch kräftig auf. Das Mindestalter lag bei 18 Jahren und nach oben gab es keine Grenze, sodass sich nicht nur die U30, sondern auch einige Ältere zum Event trauten und das Tanzbein mindestens so motiviert schwangen wie das junge Pendant. Martin Back und Carsten Sessler bezeichnen sich selbstironisch „älter als der Durchschnitt“, sind aber überzeugt davon, dass sie sogar besser und länger feiern können als die Jünglinge.

Neben den deutschen Schlagerklassikern wie Griechischer Wein oder Cordula Grün fanden auch neuere Hits der Hip-Hop-Szene, wie Roller von Apache oder Wildberry Lillet von Nina Chuba Gehör. Layla fehlte natürlich auch auf diesem Event nicht. Die erste Polonaise veranstaltet die Menge zum Lied „500 miles“. Neben der vollblütigen Oftersheimern Rieke Orians, die die Veranstaltung von ihrer Familie empfohlen bekommen hat, stammen zahlreiche Narren aus den umliegenden Ortschaften. So auch Tom Truderung aus Hockenheim. Er berichtet: „Ich bin zum zweiten Mal hier, weil es beim letzten Mal ein richtig guter Abend war.“ Truderung kennt die Band nicht. Andere geben an, gerade wegen dieser gekommen zu sein. Saskia Ruf aus Ziegelhausen und die Mädchen an ihrer Seite sind sich einig: „Fasching ist ein Muss!“ – und dies trotz anstehender Frühschicht.

Vor der Bühne fallen vor allem neun tierische Gestalten auf: Flamingos. Pinke Kostüme mit Gefieder, Luftballon und allem Drum und Dran. Luisa Hirsch und Astrid Hill sind zwei davon: „Wir machen mittlerweile seit zehn Jahren bei der Gruppenkostümprämierung mit und nähen alles immer komplett selbst.“ So sei ein Betrag von über 400 Euro zusammengekommen, den die Clique in ihre Verkleidung gerne investierte. „Schon Monate vorher treffen wir uns für das erste Brainstorming“, erklären sie. Sie seien die absoluten Faschingsfans und seien schon häufig die Gewinner der Veranstaltung gewesen.

So auch an diesem Abend. Als Mitternacht bereits anbrach, durfte die Band eine Pause einlegen. Veranstalterin Silvia Höfs übernahm das Mikrofon und gab die Kostümprämierung bekannt. Über ein Preisgeld von 150 Euro freuten sich die neun erstplatzierten „Flaming Flamingos“, deren hoher Aufwand sich allemal lohnte. Den zweiten Platz belegte eine fünfköpfige Gruppe mit einer Kostümierung namens „Leg dich nicht mit Zucker an, er ist raffiniert!“. Der dritte Platz gehörte den „Wahrsagerinnen“, die vielleicht schon vorher davon wussten.

Aufwändig und ausgefallen

Die „Candies“, die „Scheichs el Oil“ und die „Schlagerpiloten“ machten Platz vier, fünf und sechs aus. Höfs und ihr Team wählten die Platzierungen zwischen zehn Gruppenkostümen anhand verschiedener Kriterien aus: „Wir haben vor allem darauf geachtet, wie aufwändig und ausgefallen die Kostümierung ist. Aber auch die Präsenz der Gruppe und ob sie überwiegend zusammen auf der Veranstaltung unterwegs sind, spielt für uns eine Rolle.“ Die Gruppengröße habe keine Relevanz.

„Silvi“ Höfs und ihre Mitveranstalter ziehen aus dem Abend eine ebenso positive Bilanz wie das Publikum: „Bei der Organisation, den Vorbereitungen und dem Ablauf arbeiteten alle Beteiligten wieder Hand in Hand“, freut sich Höfs. Von Vereinen über Security, Polizei und DRK bis hin zu Hausmeistern habe jeder mit angepackt. „Erfreulicherweise gab es keinerlei unangenehme Vorkommnisse, was bei einer Faschingsveranstaltung wirklich eine Seltenheit ist“, reflektiert Höfs.

Dank den überwiegend ehrenamtlichen Helfern und allen Beteiligten, die hinter den Kulissen mitarbeiteten, sei ein Abend mit einzigartiger Stimmung möglich geworden. Und Höfs meldet am Folgetag zurück: „Die Resonanz war großartig wir haben durchweg gutes Feedback bekommen. Das Glück und die Dankbarkeit der Gäste waren einfach erfreulich!“

Ein Abend, den „Ofdasche“ und die Region nicht so schnell vergessen werden und der im kommenden Jahr hoffentlich mit gleicher Ausgelassenheit wiederholt wird.