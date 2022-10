Oftersheimer Jugendzentrum feiert Jubiläum

Oftersheim. Geburtstage müssen gefeiert werden, keine Frage. Das Jugendzentrum zelebriert kommende Woche sein 40-jähriges Bestehen fünf Tage lang. Von Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober, geht es in der Mannheimer Straße hoch her. Die Vorbereitungen auf das Jubiläum laufen bereits auf Hochtouren – besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Für den offiziellen Empfang und Festakt am Mittwoch, 12. Oktober, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr haben mittlerweile gut 30 Personen zugesagt. Darunter Bürgermeister Jens Geiß, Amtsnachfolger Pascal Seidel (ab November), einige Vertreter der Parteien und des Gemeinderats, Rathausbedienstete aus verschiedenen Ämtern sowie Funktionsträger des „Juz“. Die Bude wird also voll.

Längerers Dank an Geiß

„Wir haben immer gut mit Jens Geiß zusammengearbeitet“, sagt Hausleiter Sebastian Längerer salomonisch, „er hat zuletzt die Einzäunung der Grünfläche und die Einrichtung unseres Medienlabors durchgesetzt. Und wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit Pascal Seidel.“

Eingeladen sind am Mittwoch zum Anschneiden des Geburtstagskuchens sowie zum lockeren Beisammensein auch die Juz-Kinder und -Jugendlichen. Sowie die guten Seelen des Hauses. Das fängt bei einem wichtigen Mann im Hintergrund an – Gärtner Luigi Marra. „Unser Gärtner Luigi leistet hervorragende Arbeit, die oftmals nicht gesehen wird. Er kümmert sich um den Fußballplatz, die Grünfläche, den Garten und das Vorgelände. Luigi macht das gründlich und mit sehr viel Herzblut“, erklärt Längerer. Und es hört beim Hausmeister-Ehepaar Marita und Michael Stürmer auf, die im Gebäudekomplex wohnen. „Marita und Micha gehören zu diesen Mauern, seit den 1980er Jahren zum festen Inventar hier“, schmunzelt Sebastian Längerer.

Ohne Engagement, Hemdsärmligkeit und Tatkraft würde eine Einrichtung wie das Jugendzentrum nicht so gut funktionieren. „S’Juz“ ist ein junggebliebener Klassiker, der aus dem Gemeindegeschehen gar nicht wegzudenken ist.

Demnächst soll übrigens eine neue Jugendreferentenstelle in der Oftersheimer Verwaltungsspitze geschaffen werden, hierbei geht es darum, die Jugendarbeit im Ort weiter voranzutreiben, zu koordinieren und zu vernetzen, wofür sich „Bürgermeister ante portas“ Pascal Seidel ja im Wahlkampf explizit ausgesprochen hatte.

Förderung der Jugend

Der Jugend eine Chance – das soll hundertprozentig in „Ofdasche“ gelten und wird von Isabel Heider, Sachgebietsleiterin „Schulen, Jugend und Senioren“, unterstützt und gefördert.

Für die Jubiläumswoche ist alles angerichtet. Einzige Unwägbarkeit: Die drei am Freitag, 14. Oktober (20 bis 23.30 Uhr), auftretenden Bands „Hospital Revival“ aus Reilingen, „Midnight Haunt“ aus Mannheim und „New Projekt“ aus Hockenheim mit Gitarrenlehrer Jens Kreft dürfen möglichst nicht kurzfristig ausfallen. Ersatz hat Längerer nämlich nicht gefunden.

Doch selbst im Fall der Fälle finden die Improvisationskünstler Sebastian Längerer und dessen Stellvertreterin Eva Leibig eine Lösung. Wetten, dass ...

Info: Weitere Informationen unter www.juz-oftersheim.de.