Oftersheimer nutzen in der Gemeindebücherei wieder mehr Medien

Oftersheim. Die Gemeindebücherei verzeichnete im vergangenen Jahr 66 891 Entleihungen – ein deutlicher Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr, berichtet Büchereileiterin Annette Hörstel. Besonders beliebt gewesen seien die individuell thematisch zusammengestellten Medienboxen, die von den Oftersheimer Kindergärten und den Schulklassen entliehen wurden. „Wir freuen uns, dass viele Stammleser jetzt wieder zu unserer Bibliothek zurückgekehrt sind und bedanken uns für diese Treue und das Engagement der Lehrkräfte und Erzieherinnen“, freut sich Hörstel über die Zusammenarbeit mit Lehreinrichtungen.

Besonders viel entliehen wurden im vergangenen Jahr die beliebten 148 Tonie-Hörfiguren, die 2885 Entleihungen erzielten, dicht gefolgt von DVDs und Gesellschaftsspielen. Durch die längeren Aufenthaltszeiten der Besucher in der Bücherei wurde auch der Altbestand wieder mehr genutzt. Bei den Kinderbüchern gab es über 1200 mehr Entleihungen als im Vorjahr. 6874 Downloads konnten auf der Onleihe-Plattform www.metropolbib.de verzeichnet werden – ebenfalls ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Das Angebot wurde laut Hörstel besonders zur Urlaubszeit genutzt.

Zwei Veranstaltungen in der Gemeindebücherei Oftersheim im März

Alle Veranstaltungen, das waren im Jahr 2022 immerhin 21 Stück, konnten ohne Einschränkungen durchgeführt werden und lockten 496 Besucher an. Auch für dieses Jahr hat die Gemeindebücherei sich wieder ein vielfältiges Programm besonders für die Kinder überlegt.

Am 15. März um 16 Uhr wird es eine Vorlesestunde geben. Eine Vorlesepatin liest für Kinder ab vier Jahren die Geschichte „Eisbjörn“ aus dem Buch von Max und Lev Keplan. Eine Geschichte über die Freundschaft und Abenteuer eines Mäuserichs und eines Leuchturmwächters. Anmeldungen sind ab dem 9. März, 14 Uhr, in der Bücherei möglich. Die Veranstaltung ist auf 30 Minuten angesetzt und der Eintritt frei.

Die Öffnungszeiten Die Gemeindebücherei Oftersheim hat noch bis einschließlich Freitag, 31. März, eingeschränkte Öffnungszeiten: freitags ist lediglich von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Ansonsten bleiben die Öffnungszeiten wie gehabt: Montag, Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Dienstags hat die Einrichtung geschlossen.

Am 29. März wird österlich in zwei Gruppen gebastelt. Von 15.30 bis 16.30 Uhr kommen Kinder von fünf bis sieben Jahren und von 16.45 bis 17.45 Kinder von acht bis zehn Jahren an der Reihe. Ab dem 20. März, 14 Uhr, kann sich dafür angemeldet werden. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Vielfältiges Programm bei der Gemeindebücherei Oftersheim

Im April gibt es eine geschlossene Veranstaltung für die Erst- und Zweitklässler der Theodor-Heuss-Grundschule in Oftersheim. Autor Michael Hain wird aus seinem Buch „Quentin Qualle – die Muräne hat Migräne“ lesen. Das komplette Programm von März bis zu den Sommerferien kann auf der Webseite der Bücherei eingesehen werden.

Vom 1. bis 14. März kann außerdem das neue Onilo-Bilderbuchkino für zu Hause gelesen werden. Diesmal ist es „Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte“ von Autor Martin Baltscheit, für Kinder von drei bis sechs Jahren. Vom 31. März bis 13. April wird dann auch hier Ostern mit dem Buch „Die große Osterei-Versteckerei“ von Anne-Kristin zu Brügge eingeläutet. Das Buch richtet sich ebenfalls an Kinder von drei bis sechs Jahren. Einmal im Monat stellt die Gemeindebücherei dazu eine animierte Geschichte des Oetinger Verlags für zwei Wochen kostenlos zur Verfügung. Der Verleihcode wird über den Newsletter oder auf Nachfrage am Verleihtheke oder per E-Mail verschickt.