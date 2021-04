Oftersheimer Straße in Weinböhla

Oftersheim. Das ist ja mal eine schöne Überraschung! Feuerwehr-Kommandant Rüdiger Laser hat uns dieses Bild von Weinböhla weitergeleitet, das ihm sein Kamerad Kai Walther aus der sächsischen Partnergemeinde geschickt hat: Dort gibt es jetzt eine Oftersheimer Straße.

Wir haben bei Bürgermeister Siegfried Zenker nachgefragt, was es damit auf sich hat. „In diesem Jahr jährt sich die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zum 30. Mal – wir feiern also ,Perlenhochzeit’. Als wir das neue Baugebiet an der Schindlerstraße im Jahr 2016 in Angriff nahmen und im Zuge des Bebaungsplanverfahrens auch die Frage virulent wurde, wie denn die neu entstehende Straße benannt werden soll, kam mir der Gedanke, diese ,Oftersheimer Straße’ zu taufen“, erzählt er.

„Diese Idee fand bereits im seinerzeitigen Gemeinderat uneingeschränkte Zustimmung – auch in der derzeitigen Konstellation des Gemeinderates ist dies wieder unisono der Fall.“

Rechtzeitig zum Jubiläum

Dass diese Straße nun genau zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft (im April 1991 von den damaligen Bürgermeistern Siegwald Kehder und Reinhart Franke unterschrieben; Anm. d. Red.) fertiggestellt werden konnte, sei ein wahrer Glücksumstand, findet Siegfried Zenker. Er macht außerdem darauf aufmerksam, „dass es auch eine geografische Parallele zu unserer Partnerschaft gibt: So wie Oftersheim westlich von unserer Gemeinde liegt, so liegt auch diese Straße im westlichen Teil unserer Gemarkung“.

Sicher wäre es aus Oftersheimer Sicht doch auch eine Überlegung wert, es den Freunden in Weinböhla gleichzutun und ein Namenssymbol als Zeichen der freundschaftlichen Beziehungen zu setzen. Denn wo ein Wille ist, gibt ja bekanntlich auch einen Weg.