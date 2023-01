Acht Jahre ist es her, dass Altbürgermeister Helmut Baust nach 16 Jahren als Gemeindeoberhaupt von Oftersheim und nach 52 Jahren im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet wurde. An diesem Montag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Helmut Baust wirkt fit und entspannt. „Man freut sich auf den Ruhestand, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es weniger geworden ist“, sagt er

...