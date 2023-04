Probensprint zurück in die Klassik

Oftersheim. Das Chorprojekt Cantare ist zu Besuch in Oftersheim und will am Samstag, 15. April, ab 18 Uhr Werke der Klassik von Vivaldi bis zu Gjeilo erklingen lassen und damit die Christuskirche mit Musik erfüllen.

Das Chorprojekt ist ein Angebot von jungen Menschen an junge Menschen, die sich in zehn Tagen ihrer eigenen Stimme bewusst werden sowie Konzerterlebnisse, Freundschaften und Workshops erleben können. Dieses Jahr probt die Gruppe noch bis zum Wochenende und beendet ihr musikalisches Projekt mit zwei Konzerten: Eines findet an diesem Freitag, 14. April, in Mannheim statt, das andere an diesem Samstag, 15. April, in der Oftersheimer Kirche. Die junge, singbegeisterte Gruppe freut sich auf zahlreiche Zuhörer.

Der Auftritt in Oftersheim wird von den mehr als 50 Teilnehmern gestaltet. Diese kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern stammen auch aus Norwegen oder der Ukraine, erzählt Sebastan Schüle, der das Projekt mitorganisiert. „Vergangenes Jahr waren wir durch Corona noch weniger. Dieses Jahr starten wir wieder durch. Wie haben neben dem Chor auch ein Orchester. Die beiden Chorleiterinnen Salome Niedecke und Elisabeth Tzschenke werden die musikalische Leitung übernehmen. Ich freue mich jetzt am meisten darauf, alle kennenzulernen und auf ein herzliches Miteinander.“

Cantare wurde 2010 von einem Schülerteam gegründet und fand seitdem achtmal statt. Die verschiedenen Werke wurden bisher mit bis zu 120 Teilnehmern aufgeführt. Das Projekt setzt sich dafür ein, dass jeder, unabhängig von der eigenen finanziellen Situation, teilnehmen kann. Durch niedrige Beiträge und Fördergelder soll allen jungen, singbegeisterten Künstlern auf diese Weise eine Teilnahme ermöglicht werden – ganz nach dem Motto „Musik verbindet“. hag