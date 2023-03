Programm der Gemeinnützigen Elternstiftung beginnt in Oftersheim

Oftersheim. Der Elternstützpunkt Oftersheim startet: Ab diesen Mittwoch, 8. März, bieten zwei interkulturelle Elternmentorinnen eine monatliche Beratungsstelle für alle Eltern an, wie es die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt. Von 17 bis 18.30 Uhr können Eltern und Alleinerziehende mit und ohne Migrationshintergrund mit interkulturellen Elternmentorinnen ins Gespräch kommen, Fragen zu Bildungsthemen und zum Alltag mit ihren Kindern stellen und in gemütlicher Atmosphäre neue Kontakte zu anderen Eltern knüpfen.

Der Elternstützpunkt Oftersheim findet im Unterrichtsraum an diesem Mittwoch im Untergeschoss des Siegwald-Kehder-Hauses, Mannheimer Straße 19, in der Ortsmitte statt. Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Voranmeldung notwendig. Bei Bedarf können interkulturelle Elternmentorinnen auch Elterngespräche in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten begleiten.

Für weitere Informationen zum Angebot und Anfragen für Gesprächsbegleitungen steht Britta Josupeit, Integrationsbeauftragte der Gemeinde, gerne zur Verfügung. Britta Josupeit ist telefonisch unter 06202/59 71 12 oder per E-Mail integration@oftersheim.de zu erreichen.

„Interkulturelle Elternmentorinnen“ ist ein Ehrenamtsprogramm der Gemeinnützigen Elternstiftung Baden-Württemberg, das in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis angeboten wird. Die ausgebildeten interkulturellen Elternmentorinnen setzen sich dabei ehrenamtlich für eine stabile, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungsträgern ein. zg