Roland Seidel bekommt Verbandsabzeichen in Gold

Oftersheim. Nach Gesangverein-Chorproben wurde die große offene Scheune im historischen Gemeindezentrum nun auch von der Behinderten- und Rehasportgruppe Oftersheim-Schwetzingen (BSG) für die Ausrichtung ihrer Mitgliederversammlung entdeckt und genutzt.

Nachdem die letztjährige Versammlung infolge Corona ausfallen musste, entschied sich die Vereinsspitze zu einer sogenannten Doppelversammlung, bei welcher alle vereinsrechtlichen Belange und Pflichten für die Jahre 2020 und 2021 in einem Treffen vollzogen werden konnten. Der Vorsitzende Roland Seidel handelte zunächst das Berichtsjahr 2019 in Form seines Jahresberichtes ab. Der Kassenbericht 2019 von Schatzmeisterin Gerda Franz wies ein kleines Minus auf. Günter Rackow vom Revisorenteam bescheinigte ein akkurates Kassenwesen, sodass die einstimmige Entlastung des Vorstands reine Formsache war. Ganz kurz gestaltete sich das anschließende Berichtswesen für das Jahr 2020. Die Pandemie hatte fast das ganze Vereinsleben zum Erliegen gebracht. Dies mit dem einzigen Vorteil, dass ein „Plus“ in der Vereinskasse entstand. Auch für das Berichtsjahr 2020 erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig. Aktuell standen Neuwahlen an. Alle Funktionsträger kandidierten erneut und wurden ohne Gegenstimmen bestätigt.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Über viele Komplimente durfte sich hierbei der Vorsitzende Roland Seidel freuen. Vor 30 Jahren schloss er sich dem Verein an und genauso lange hat er zudem die Funktion des Übungsleiters inne. Voller Stolz durfte er das BSG-Verbandsabzeichen in Gold mit Kranz in Empfang nehmen. rie