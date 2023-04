Sachbeschädigung an Seidel-Halle und Ebert-Schule Oftersheim

Oftersheim. Unbekannte haben offensichtlich mit roher Gewalt die Sicherheitstür am Notausgang der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) stark beschädigt. „Die Tür muss ersetzt werden“, schreibt das Bauamt in einer entsprechenden Pressemitteilung. Ebenso seien etliche Fenster an der Friedrich-Ebert-Schule beschädigt worden. „Auch die Schmierereien haben weiter zugenommen“, moniert das Bauamt. „So hatte der Bauhof etwa die Bahnunterführung gestrichen, jetzt wurde sie erneut verunstaltet.“

Die Gemeinde bittet einmal mehr um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, kann sich mit dem Bauamt der Gemeinde unter Telefon 06202/ 59 72 07 oder per E-Mail an bauamt@oftersheim.de beziehungsweise der Polizei in Schwetzingen unter Telefon 06202/ 28 80 in Verbindung setzen.

„Die Sachbeschädigungen gehen über Streiche weit hinaus, die Kosten für die Reparatur sind mittlerweile immens und werden von der Allgemeinheit getragen“, schreibt das Amt abschließend.