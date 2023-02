Sängerbund-Liederkranz aus Oftersheim bei der Herrenbierprobe

Oftersheim. Endlich, nach Jahren des Corona-bedingten Wartens, startete der Sängerbund-Liederkranz wieder einmal mit seiner schon traditionellen Bierprobe in das neue Jahr, schreiben die Sänger in einer Pressemitteilung zu ihrer Auftaktveranstaltung. „Diese wurde auch schon von vielen Sängern sehnsüchtig erwartet und folglich war der Gewölbekeller in der Mannheimer Straße 59 gut besucht.“

Vorsitzender Thomas Widenka begrüßte dazu Sänger, fördernde Mitglieder und Gäste, freute sich über die hohe Teilnehmerzahl und wünschte einen schönen gemütlichen Abend, der es dann auch wurde. Der neuer Dirigent Thomas Kästner eröffnete den gesanglichen Teil der Herrenbierprobe schwungvoll mit „In Junkers Kneipe bei Bier und Pfeife“ und „Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Damit die Sänger sich nicht zu früh verausgabten, hatte der Vergnügungsausschuss für Stärkung gesorgt und so wurde erst einmal Schäufele mit Kartoffelsalat probiert und für gut befunden; dazu ein passendes Bier und weiter ging es im Programm.

Mehrere Programmpunkte

Der Organisator des Abends, Winfried Brunner, dankte der Oftersheimer Geschäftswelt und Gastronomie für ihre großzügigen Spenden, die später am Abend als Belohnung am Ende eines Ratespiels „ausgeschüttet“ werden sollten und ermunterte die Sänger, sich mit Losen gut einzudecken.

Nach erfolgter Stärkung und ein paar „Ohrwürmern“ hielt es die Geschichtenerzähler nicht mehr auf ihren Sitzen und so hieß es „Bühne frei“ für ihre Auftritte. Peter Kugler erzählte die Geschichte, wie es einem gewissen Thomas mit seiner Frau Cindy, der er einen Barbesuch versprochen hatte, vor Ort erging und wie ihm der Taxifahrer während der Heimfahrt aufgrund seiner zeternden Frau zuraunte: „Mensch Thomas, so eine heiße Biene hast du noch nie gehabt.“

Heinrich May stellte die Frage, was genau ein Dirigent sei und kam schließlich zur einleuchtenden Antwort, dass „dies jemand ist, der die Noten kennt, die schwarzen Punkte überm Text und der die Hände hin und her, auf und ab und kreuz und quer schwingt“.

Und so ging es Schlag auf Schlag mit Geschichten und Liedbeiträgen weiter. Zwischendurch wurde immer wieder gesungen, denn Thomas Kästner am Klavier lockte die Sänger mit immer neuen Vorschlägen aus ihrem Liederheft, ihr Können auch während der Bierprobe unter Beweis zu stellen.

Richtige Antwort: 292 Bonbons

Dann wurde es spannend: Winfried Brunner läutete die Raterunde ein, bei der diesmal geschätzt werden sollte, wie viele Bonbons sich in einem Glas befinden. Bernd Fath kam mit 291 geschätzten Bonbons der tatsächlichen Anzahl von 292 am nächsten und gewann den Hauptpreis in Form einer Schwarzwälder Kirschtorte. Außer seinem gab es noch viele weitere strahlende Gesichter, deren Schätzungen in der Nähe der richtigen Zahl lagen. Mit fünf Losgewinnen war Reinhold Völker zudem der glücklichste der Sänger.

Am Herrenbierabend durfte auch nicht der Programmpunkt „Witze“ fehlen. Hier schöpften Spezialisten wie Peter Pristl, Michael Amend und auch Walter Pfister aus ihren scheinbar unerschöpflichen Repertoire und die Stichpunkte für immer neue „Anekdötchen“ flogen nur so durch den Gewölbekeller.

„Gesungen wurde auch weiterhin und so klang langsam ein schöner, kurzweiliger, gemütlicher Abend aus“, bilanzieren die Verantwortlichen des Sängerbund-Liederkranzes. wpr