Sanierung ab nächster Woche

Oftersheim. In der Mannheimer Straße muss auf einer Länge von etwa 470 Metern der Hauptkanal zwischen Dietzengässel und der Straße Am Biegen saniert oder erneuert werden. Das hatten Kanaluntersuchungen ergeben. Gleichzeitig wollen die Stadtwerke Schwetzingen die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser sowie die Hausanschlüsse in diesem Bereich erneuern.

Ende März hatte der Gemeinderat über die Auftragsvergabe für die Kanal- und Straßenarbeiten entschieden, die am Montag, 19. April, beginnen sollen. Zunächst wird der erste Abschnitt 1 zwischen Dietzengässel und Friedrichstraße saniert. Anwohner können ab Montag nicht mehr mit dem Auto zu ihren Häusern fahren, auch das Parken ist in diesem Abschnitt vorläufig nicht mehr möglich. Die Arbeiten zwischen Dietzengässel und Friedrichstraße sollen bis Ende Juni dauern.

Der Bauabschnitt zwei 2 verläuft dann von der Luisen- zur Wilhelmstraße. Bauabschnitt drei 3 betrifft im Anschluss den Bereich von der Friedrich- zur Luisenstraße. Die Bauarbeiten sollen in insgesamt fünf Bauabschnitten erfolgen, die Mannheimer Straße wird also nicht dauerhaft komplett gesperrt sein. Die Gebäude sollen jederzeit zu Fuß erreichbar bleiben, nur die Zufahrt mit Fahrzeugen muss eingeschränkt werden. Parken wird in den betroffenen Abschnitten nicht möglich sein. Die Gemeindeverwaltung bittet Anwohner in den umliegenden Bereichen, Stellplätze auf dem eigenen Grundstück zu nutzen, um die Parkplatzsituation zu entzerren. Baucontainer werden Am Biegen stehen, eine weitere Lagerfläche für Baumaterialien wird auf den Parkplätzen Franz-Schubert-/Ecke Mozartstraße eingerichtet.

Verstärkter Lkw-Verkehr wird auf der ehemaligen L 600 Richtung Heidelberg erwartet, hier ist eine Lagerfläche eingerichtet. Die Baumaßnahme soll im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein. Mülltonnen sollten zur Abfuhr eindeutig gekennzeichnet werden. zg

