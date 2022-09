Schartel-Brüder spielen im Clubhaus des TSV Oftersheim

Oftersheim. Den letzten Auftritt der vereinbarten Fünfer-Konzertreihe hat an diesem Freitag, 23. September, „Schartel“, die Band der Brüder Alex und Chris Schartel. Sie spielen ab 18.30 Uhr im Clubhaus des TSV Oftersheim in der Jahnstraße 9.

Mit dabei sind am Schlagzeug Lukas Hümmler und Reiner Heilig („The voice of Joe Cocker“) als Gastsänger. Die vier Jungs heizen den Interessierten wie gehabt mit „unplugged Pop und Rock“ richtig ein. Zuletzt traten die Schartels am 10. September beim Ladenburger Altstadtfest auf. Bei allen vorherigen Live-Events im TSV-Clubhaus im Mai, zweimal im Juli und im August herrschte eine gute, lockere Atmosphäre bei fetziger Musik.