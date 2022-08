Schmankerl „Ferien Special“ in Oftersheim

Oftersheim. Das Jugendzentrum Oftersheim schnürte in diesem Sommer ein umfangreiches und attraktives Paket. Unabhängig vom üblichen Sommerferienprogramm weisen die beiden Juz-Verantwortlichen Sebastian Längerer und Eva Leibig auf die Reihe des „Juz Ferien Special“ hin. Dabei halten die Juzler zum Ende der Ferien einen besonderen Knaller bereit. Es geht am Freitag, 9. September, zwischen 8.15 und 18.30 Uhr in den Holiday Park ins pfälzische Haßloch. Der Teilnehmerbeitrag für Kinder ab zehn Jahren beläuft sich dabei auf 10 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Ferienprogramm heißen die nächsten Veranstaltungen am heutigen Dienstag, 30. August, „Minigolf“ (Juz), an den Donnerstagen des 1. September „Spiel- und Lerntag zwischen den Gehegen“ (Förderverein Wildgehege und Juz), und 8. September „Radtour zum Maislabyrinth“ (Juz) sowie am Samstag, 10. September, ein „Geocaching“ (Ergotherapie Rebennack). Die Anmeldungen dazu läuft unter www.oftersheim.ferienprogramm-online.de.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.juz-oftersheim.de.