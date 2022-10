So funktioniert der Bürgermeisterwechsel im Oftersheimer Rathaus

Die Zeichen stehen auf Wechsel – und auch auf Veränderung: Am 31. Oktober ist der letzte Arbeitstag von Bürgermeister Jens Geiß (47), am 1. November beginnt die Amtszeit seines Nachfolgers Pascal Seidel (39), der sich bei der Wahl am 18. September überraschend deutlich mit 64,09 Prozent der Stimmen gegenüber 35,27 Prozent für Geiß durchgesetzt hatte. Inzwischen pendelt Seidel einigermaßen

