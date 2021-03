Das kommunale Corona-Testzentrum im Josefshaus der katholischen Kirchengemeinde in der Bismarckstraße 3 läuft. Am Freitagabend wurden die ersten kostenlosen Tests auf eine Infektion mit Covid-19 durchgeführt (wir berichteten). Am Samstagvormittag waren noch die letzten Wahlhelfer für die Landtagswahl am Sonntag dran. Ab 13 Uhr durften dann auch alle anderen Bürger ohne Voranmeldung zum Test

...