SWR- Moderatorin Patricia Küll zu Gast in Oftersheim

Oftersheim. „Hol Dir die Leichtigkeit zurück“ – für dieses interessante Thema hat die Gemeindebücherei in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwetzingen die SWR- Moderatorin Patricia Küll zu einem Vortrag am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal Oftersheim in der Eichendorffstraße 2 eingeladen.

Ärger im Büro, Kummer mit dem Partner, Stress wegen der Corona-Pandemie? Die Krisen wachsen, die Lebensfreude schrumpft? Das kennen sicherlich viele Menschen in den aktuellen Zeiten. „Aber wir können auch alle etwas dagegen tun und das Leben mit mehr Leichtigkeit gestalten“, schreibt Küll in der Ankündigung zu ihrem Vortrag. Welchen Sinn Krisen machen können, welche Rolle der Bauch für gute Entscheidungen spielt, wie sich Menschen in kleinen, alltagstauglichen Schritten die Leichtigkeit zurückholen, darum geht es in dieser Lesung.

Die 54-jährige Patricia Küll ist neben ihrem Moderatorenjob auch diplomierter systemischer Coach und Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung und hat als Autorin mehrere Ratgeberbücher veröffentlicht. Mit praktischen Tipps und Übungen, die leicht in den Alltag integriert werden können, erhalten die Leser hilfreiche Impulse für ein gutes Leben, denn Lebensfreude fällt nicht vom Himmel, aber sie kann aktiv gestaltet werden. Patricia Küll hält Vorträge zu den Themen „Innere Chance, Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit und Selbstliebe“. Getreu ihrem Motto „Selbst.Bewusst.Leben.“

Anmeldeliste geöffnet

Die Anmeldung für diese Gemeinschaftsveranstaltung von Gemeindebücherei Oftersheim und VHS Schwetzingen ist unter Telefon 06202/59 71 55 oder 06202/2 09 50 möglich. Interessenten können sich bis einschließlich 7. November in die Anmeldeliste eintragen lassen, um den vergünstigten Vorverkaufspreis (10 Euro) zu bekommen.

Ohne Anmeldung gilt der Abendkassenpreis (14 Euro). Das Eintrittsgeld wird erst am Veranstaltungstag kassiert. Einlass ist ab 19 Uhr.