Oftersheim. Die Postkartenaktion „Was bewegt Sie in Oftersheim?“ des CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm brachte über 50 Rückmeldungen. Bei der Auswertung der Einsendungen ergaben sich einige besondere kommunalpolitische Themenschwerpunkte, die der 34-jährige Bewerber für den Wahlkreis Schwetzingen/Hockenheim nun in einem Online-Gespräch mit der Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes und Fraktionssprecherin Annette Dietl-Faude erörterte.

Ein paar Anfragen hätten ihn auch über Whatsapp und per E-Mail erreicht, teilte der Neulußheimer Gemeinderat mit. Das Thema Verkehr sei besonders oft angesprochen worden. Annette Dietl-Faude erläuterte kurz die seit Jahren diskutierte Verkehrssituation in der Heidelberger Straße.

Die Herabstufung der Kreisstraße zu einer Gemeindestraße habe viel bewirkt: „Von den Zahlen des Schwerlastverkehrs sind wir dadurch runtergekommen. Ein für die Heidelberger Straße durchgeführtes Lärmgutachten bietet die große Chance, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 hinzubekommen.“ Der Lärmaktionsplan sei noch den gesamten Februar in der Offenlage.

Sturm sprach die Parksituation in der Hardtgemeinde an. Die sei im Ortskern „extrem angespannt“, so Dietl-Faude. Der Technische Ausschuss befasse sich speziell mit Verkehrsangelegenheiten, etwa mit der Gleichbehandlung verschiedener Straßen beim Thema geduldetes Parken auf dem Gehweg wie beispielsweise im Hardtwaldring oder zum Beispiel mit einem neuen Parkraumkonzept im Ortskern. Das Thema sei auf der Agenda.

Die Plankstadter Straße solle doch bis zur Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule hin eine Sackgasse bleiben, war ein weiterer Wunsch aus den Reihen der Bürger. Dazu habe es schon einmal eine Unterschriftenaktion gegeben. Die Forderung werde zwischen den Fraktionen im Gemeinderat kontrovers diskutiert, berichtete Annette Dietl-Faude. Es komme auch darauf an, wie die Verkehrsströme nach der Erschließung des Pfaudler-Areals in Schwetzingen in Richtung Oftersheim verlaufen würden.

Shuttleservice überdenken

Der Zweckverband Unterer Leimbach werde sich um die Gestaltung der Außenanlage der neuen Gemeinschaftsschule kümmern, war die Antwort auf eine weitere Postkartenfrage. Sturm erwähnte darüber hinaus die Digitalisierung an Schulen. Zu diesem Thema habe er bereits mit Eltern telefoniert.

Die Kommunalpolitikerin und der Landtagskandidat diskutierten außerdem über Corona und Impfen. Das Angebot eines Shuttleservice für Senioren zum Impfzentrum gebe es in Oftersheim noch nicht. Annette Dietl-Faude kann sich das aber gut vorstellen. Eventuell könne da ein Verein helfen. Die Akzeptanz der Maßnahmen verbunden mit dem Impffortschritt würde die Menschen noch länger beschäftigen. Die Oftersheimer CDU-Gemeinderätin bestätigte eine reibungslose Impftermin-Vergabe in der Verwandtschaft, sie habe sich aber auch frühzeitig darum gekümmert: „Die Organisation vor Ort war dann wirklich vorbildlich.“

Die Direktverbindung nach Heidelberg beim ÖPNV müsse hinsichtlich einer engeren Taktung unbedingt ausgebaut werden, forderte Andreas Sturm. Annette Dietl-Faude verwies auf die Ausschreibung zum Linienbündel, bei der alle Gemeinden hätten zustimmen müssen: „Eine engere Taktung morgens und abends wird es wohl geben, davon gehen wir aus.“

Sturm zeigte seinen eigens für Oftersheim entworfenen Wahlkampf-Flyer, unter anderem mit Bildern von Betriebsbesichtigungen und offiziellen Terminen wie etwa dem Besuch von Kultusministerin Susanne Eisenmann in der Kurpfalzhalle bei der Diskussion mit den Schulleitern oder während ihrer Sommertour bei der Rollatoren-Sportgruppe des TSV 1895 Oftersheim.

Einen Wahlkampf wie sonst üblich, werde es ja leider nicht geben können, bedauerte der Landtagskandidat. Auch eventuelle Besuche an der Haustür müssten kontaktlos stattfinden: „Persönlich, aber mit Abstand lautet deshalb mein Motto.“ Der 34-Jährige hat auch schon Glückskekse mit Konfuzius-Weisheiten auf Vorrat bestellt.