Unruhe in der Oftersheimer Beethovenstraße

Es ist eine Zone, in der alles ineinander übergeht. Trotz der Ortsschilder, die Oftersheim und Schwetzingen ausweisen, ist auf Anhieb nicht immer ganz klar, wo die Gemarkungsgrenzen verlaufen. In der kleinen Bunsenstraße gestaltet sich die Situation besonders. Einige Häuser liegen noch in Schwetzingen, andere bereits in Oftersheim. Plötzlich ändern sich an einer Stelle die Hausnummern.

...