Veranstaltungsreihe zu Geothermie: Jede Menge Informations- und Diskussionsbedarf

Oftersheim/Region. Die Energiewende und die weitreichenden Diskussionen in der deutschen Öffentlichkeit betreffen auch den Rhein-Neckar-Kreis, den bevölkerungsreichsten Landkreis Baden-Württembergs. Woher soll Wärme zukünftig kommen, wenn die bisher üblichen, aber klimaschädlichen Energieträger und Erzeugungsmöglichkeiten nicht mehr genutzt werden? Kann Geothermie – erneuerbarer Wärme aus Thermalwasser – eine Lösung sein?

Erste geothermische Heizanlagen sind bereits deutschlandweit im Einsatz und aktuell sind weitere Anlagen im Oberrheingraben geplant. Geothermie wird einerseits als die ultimative Lösung gepriesen und andererseits werden mögliche Folgeschäden heftig diskutiert. Gerade die in den vergangenen Wochen durchgeführten seismischen Messungen in der Region zeigten den großen Informations- und Diskussionsbedarf in der Bevölkerung. Daher werden sich die FDP-Ortsverbände Hockenheim, Oftersheim und Schwetzingen dieses Frühjahr gemeinsam in mehreren Veranstaltungen mit dem Thema Geothermie beschäftigen.

Den Auftakt macht ein Informationsabend mit der Firma Geohardt GmbH. Die Geschäftsführer Matthias Wolf und Stefan Ertle sowie der Geologe Dr. Thomas Kölbl von der EnBW werden in das Thema Geothermie einführen und über die Planungen in der Region berichten. Danach ist eine Diskussionsrunde für Fragen aus dem Publikum vorgesehen.

Der Termin ist sowohl für Parteimitglieder als auch für die interessierte Öffentlichkeit gedacht und findet an diesem Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr im Restaurant Schützenhaus in Oftersheim, Walldorfer Straße 23, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.