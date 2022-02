Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Betrugsmasche Vermeintlicher Handwerker in Oftersheimer Siedlung unterwegs

Ein Unbekannter wollte in der Siedlung in Oftersheim die Dachrinne eines Bewohners säubern – und drang anschließend ins Hausinnere vor. Die Polizei kennt bislang jedoch keine gehäuften Fälle in der Umgebung.