Vielseitiges Programm im Jugendzentrum in Oftersheim - mit Ausflügen und viel Musik

Oftersheim. Es wird in nächster Zeit wieder lauter und turbulenter im Jugendzentrum Oftersheim zugehen. Denn einige Highlights stehen mit Kinderfasching, Bastelangeboten, Ausflug ins Technikmuseum Speyer, Kinderkino, Konzert „German Pop Punk Wave“ Anfang März sowie der Aktion „K-BAM!“ (Kein Bock auf Müll!) auf dem Programm. „Wir sind zur quartalsweisen Planung zurückgekehrt“, sagt Eva Leibig, Stellvertretende Leiterin des Juz, „die Corona-Zeiten waren schon maßgeblich durch die Inzidenzen geprägt, jetzt haben wir unseren alten Rhythmus.“ Das erleichtert zweifellos das Tagesgeschäft.

Besondere Aufmerksamkeit genießt das Konzert am Freitag, 3. März (Einlass ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) mit gleich drei Bands. Während die Pop-Punk-Formation „Chris Blackburger“ aus dem Rhein-Neckar-Kreis und „Trip to Paradise“ aus Hockenheim und Umgebung keine Unbekannten im Juz sind, feiern die „Grandma’s Boys“ aus Heilbronn in „Ofdasche“ ihr Debüt. „Diese drei werden die Lauscher der Jugendlichen bearbeiten“, meint Juz-Leiter Sebastian Längerer, „es war also klar, dass wir das Ganze wiederholen müssen und eben auch eine neue Band dazunehmen.“

„Chris Blackburger“, das sind Christoph Schwarzenberger, Nils Arnhoffer, Oliver Strotmann und Tobias Jungen, die laut eigener Aussage die Herzen aller Fans von 2000er Pop-Punk-Bands wie „Sum 41“, „Blink 182“ oder „All Time Low“ höherschlagen lassen. Die „Blackburger“-Familie hat sich 2019 gegründet und sie sagen von sich selbst, dass sie eine Band und kein Typ seien, wie man vielleicht vermuten könnte. „Das Quartett klingt so, als käme es aus dem sonnigen Kalifornien und würde sich dort mit dem Longboard unter dem Standfuß gerade am College einschreiben“, erzählen sie in ihrer Band-Biografie. Na denn.

Jugendzentrum in Oftersheim: Nonstop Energie auf der Bühne

Auf jeden Fall schreiben sie energiegeladene Songs. Die Basis dafür bilden zwei E-Gitarren, Bass und Schlagzeug und ihre Stimmen. Bei „Chris Blackburger“ wird das Publikum nonstop mitgerissen.

„Trip to Paradise“ ist eine Gruppe, die sich um Leadsänger Daniel „Dougie“ Jasinski gebildet hat. „Dougie“, Fabian, Dennis und Felix heizen seit ihrem Debütalbum „Level One“ (2019) ein. Mit sehr energetischer Musik und stets engem Kontakt zum Publikum – Pop-Punk in Reinkultur.

„Trip to Paradise“ aus Hockenheim: Fabian „Fabse“ Müller (v. l.), Dennis „Boner“ Franz, Felix Zech und Leadsänger Daniel „Dougie“ Jasinski. © Trip To Paradise

Ähnliches gilt für die Juz-Premierengäste „Grandma’s Boys“. Ihr Debüt gaben die Heilbronner Jungs im September 2019 mit ihrer Single „Fortune Favors Fools“, seitdem sind Sven (Leadsänger), Dennis Jay, Joshy (beide Gitarre), Tim (Schlagzeug) und Tobi (Bass) aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Ihre Fanbase hat sich sukzessive vergrößert. „German Pop Punke Wave“ ist Anfang März für Jugendliche ab 14 Jahre und für einen Ticketpreis von fünf Euro live und hautnah zu erleben.

„K-BAM!“ am Samstag, 25. März, ist zwischen 11 und 14 Uhr eine klasse Sache. Bei „Kein Bock auf Müll!“ handelt es sich um eine eigene, freiwillige Oftersheimer Müllsammelaktion, die allgemein das Bewusstsein für Umweltschutz, Nachhhaltigkeit und größtmögliche Müllvermeidung schärfen soll. Im vergangenen Jahr wurde der alte Ortskern der Hardtgemeinde auf die „Müllschippe“ genommen, diesmal ist der Wald rund um das Wildgehege dran. Heißt: Kinder und Jugendliche werden wie bereits schon 2021 säckeweise Unrat aus dem Gehölz schaffen. „Wir werden das wie gehabt mit den üblichen Kooperationspartnern aus der lokalen Jugendarbeit durchführen“, erklärt Eva Leipig.

Jugendzentrum in Oftersheim: Keinen Bock auf Müll!

Also dürften sich die Oftersheimer Ministranten von St. Kilian, die Europa Pfadfinder, die Natur AG von Peter Rösch, bekannt durch ihre spannenden Angebote an beiden Grundschulen, der Förderkreis Wildgehege e.V. und das Umweltamt der Gemeinde für „K-BAM!“ zusammenschließen. Das vorhandene Banner „Aktion Sauberes Oftersheim“ ist außerdem ein klares Symbol wie Signal: Die gesamte Gemeinde hat keinen Bock auf Müll!

Dass das Thema Fasching im Jugendzentrum eine Rolle spielt, liegt auf der Hand. Am Freitag, 17. Februar, ist eine Kinderfaschingsdisco angesagt. Für die Kleineren (ab sechs Jahre) um 15 Uhr, für die etwas Größeren (ab zehn Jahre) um 17 Uhr – dazu gehören die Prämierung des besten Einzelkostüms, Süßigkeiten und Getränke sowie eine coole Dekoration. Der Eintritt (ohne Anmeldung!) ist für die „Kids“ frei.

Last but not least planen die Juz-Verantwortlichen den nächsten Ausflug. In den Faschingsferien ist am Donnerstag, 23. Februar, das Technikmuseum Speyer (ab acht Jahre) das Ziel. Die Anmeldung beginnt am Montag, 13. Februar.