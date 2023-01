Wildgehege: Ein großes Familienfest im Oftersheimer Wald

Am Sonntag hat sich eine überwältigende Anzahl Besucher zum Familienfest des Förderkreises Wildgehege im Oftersheimer Wald eingefunden. Wie so viele Festivitäten wegen Corona pausieren mussten, war auch das Familienfest zwischen den Wildgehegen zu einer zweijährigen Zwangspause verurteilt. Um so mehr freuten sich die Veranstalter, der Förderkreis Wildgehege Oftersheim und die Besucher, dieses

...