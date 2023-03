Wochenmarkt in Oftersheim wird verlegt – Sperrungen nötig

Oftersheim. Wegen des Frühlingsfestes kann der Wochenmarkt am heutigen Freitag, 24. März, nicht wie gewohnt auf dem Festplatz stattfinden und wandert stattdessen auf den Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule. Der Festplatz ist laut Gemeindeverwaltung von Dienstag, 21. März, bis einschließlich Donnerstag, 30. März, komplett gesperrt. Am Freitag, 31. März, ist der Markt wieder an gewohnter Stelle zu finden.

Aufgrund des Sommertagsumzuges herrscht am Sonntag, 26. März, ab 12 Uhr ein beidseitiges Halteverbot in der Freiherr-vom-Stein-Straße zwischen Roland-Seidel-Halle und bis Friedrichstraße. Die Einschränkung soll nach dem Umzug, also gegen 15 Uhr, beendet sein, heißt es von der Gemeinde.