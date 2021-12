24 Hauseingänge in Planstadt als Adventskalender geschmückt

Plankstadt. Bald leuchtet und funkelt es wieder in der Gemeinde. Da auch in diesem Jahr wegen der aktuellen Corona-Lage kein lebendiger Adventskalender durchgeführt werden kann, werden 24 Familien einen Tag lang im Advent ihr Fenster, Hoftor oder den Vorgarten mit einem Gedicht, einer Anekdote oder einem Spruch passend zur Weihnachtszeit dekorieren und mit einer Kerze, Laterne oder Lichterkette versehen.

Hier gibt’s weihnachtliche Vorfreude Diese Häuser machen beim etwas anderen Adventskalender mit: Goethestraße 18 Willy-Brandt-Straße 9 Wilhelmstraße 16 K.-Adenauer-Ring 29 Mozartstraße 5 Jungholz 5 Mozartstraße 38 Bgm.-W.-Weick-Straße 43 Schubertstraße 34 Grenzhöferstraße 27 Kantstraße 46 Brühler Weg 96 Eisenbahnstraße 21 Dürerstraße 10 Ehehaltstraße 15 Im Grund 36 Hebelstraße 11 Schubertstraße 49a Ehehaltstraße 7 Wilhelmstraße 47 Uhlandstraße 7 Ringstraße 9 Mozartstraße 17 Schubertstraße 15.

Jede Familie wird versuchen, ihr Fenster bis zum 24. Dezember leuchten zu lassen. So werden auch in 2021 wieder 24 Tage lang 24 Fenster mit 24 Gedichten die Straßen von Plankstadt schmücken. Jeden Abend strahlt ein Fenster im heimeligen Licht, verbunden mit einem weihnachtlichen Gruß. Somit können die „Plänkschter“ täglich beim abendlichen Spaziergang – oder natürlich auch tagsüber – neue Gedichte lesen und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am Montag, 6. Dezember, wird es auf dem Hof bei der Familie Helmling im Jungholz außerdem auch einen Briefkasten für Kinder und deren Weihnachtswünsche geben – und wer weiß, ob nicht der ein oder andere Wunsch in Erfüllung geht.

Auf die geltenden Regeln und Abstände wird hingewiesen. Auf der Website ist dies auch hinterlegt.

Info: Weitere Infos gibt’s unter https://kulturforumplankstadt.wordpress.com/

