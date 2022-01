Alles-Retter wollen Bewirtungsanhänger anschaffen

Plankstadt. Der Verein Alles-Retter, der alle Produkte retten möchte‚ die für Mensch und Tier noch verwertbar sind, trägt Waren sowohl aus Geschäftsbetrieben als auch aus Privathaushalten zusammen und führt sie anderen Menschen zu.

Den Alles-Rettern soll nun ein Anhänger mit kompletter Ausstattung zur Verfügung gestellt werden, den die Mitglieder bei diversen Verkaufsveranstaltungen und Vereinsfesten einsetzen können. „Auch können Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden sowie weitere Einrichtungen und Institutionen aus Plankstadt kostenlos über den Anhänger verfügen“, informieren die Vereinsverantwortlichen.

Die Finanzierung soll durch Projektpartner erfolgen. Geplant sei, dass der Anhänger ab dem Frühjahr für fünf Jahre zur Verfügung steht. „Die Projektpartner erhalten jeweils zehn Gutscheine zur kostenfreien Nutzung, um zum Beispiel Geburtstage, Jubiläen, Firmenfeste oder ähnliche Anlässe zu feiern. Die Gutscheine könnten auch an Mitarbeiter oder Kunden übertragen werden.

Der Anhänger, den die Alles-Retter ins Auge gefasst haben, verfügt über vier Tische und acht Bänke sowie sechs Stehtische für Gäste, einen Thekenkühlschrank, einen Gastro-Grill, ein hochwertiges Festzelt und eine Edelstahltheke.

„Mit der Beteiligung am Projekt können Gewerbetreibende und Firmen zur Realisierung der Anschaffung beitragen und damit Regionalität und Nachhaltigkeit fördern“, betont Schramke, die die Möglichkeiten einer finanziellen Beteiligung Interessierter unter Telefon 0177/4 00 86 20 oder schriftlich per E-Mail an die Adresse judytaschramke@gmail.com erläutert. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.alles-retter.de