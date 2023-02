Attraktive Neugestaltung des Außengeländes bei der Kernzeitbetreuung in Plankstadt

Plankstadt. Ein größeres Lob für eine gelungene Neugestaltung als spielende Kinder, die sich freiwillig anstellen, Sekunden bis 60 zählen, um Spielgeräte nutzen zu können, gibt es wohl nicht. So geschehen in dem Moment, als die Absperrbänder für das neue Außengelände der Kernzeitbetreuung „Kids Camp“ an der Friedrichschule in Plankstadt fielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der offiziellen Einweihung des Spielareals vor den Türen der zweigeschossigen neuen Bleibe für die Betreuung von derzeit 91 Grundschülern und Sitz der Schulsozialarbeit war live zu erleben, wie gerne die Kinder Slackline, Korbschaukel, Sonnenliege und Riesenbank für ausgelassenes Toben in der Pause nutzen. „Hier zeigt sich auch, dass es eine gute Idee gewesen ist, die Kinder mitreden zu lassen, wie das Außengelände gestaltet werden sollte“, dankte Bürgermeister Nils Drescher allen an der erfolgreichen Realisierung Beteiligten. Im Besonderen galt der Dank Martina Ahnepohl, die sich verwaltungsseitig als Sachbereichsleiterin um Zuschüsse und Fördermöglichkeiten kümmerte, während Michael Ahnepohl die Gelder effizient „verbaute“. Zudem war die sehr gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung, Sandra Worrow, und der „Kids Camp“-Leitung Kathrin Marotta und ihrem Team Lobesinhalt. Auf diese kooperative Weise sind ein neues Vordach im Haustürbereich, ein neuer Zuweg im Haustürbereich, neue Geländer an Außentreppen und eine neue Außenterrasse mit langer Sitzbank und zwei Sauberlaufzonen entstanden.

Zudem gibt es jetzt neue Spiel- und Sitzgelegenheiten, wie eine Achteck-Bank um einen Baum, eine Sitzliege, die beliebte Slackline, eine Nestschaukel und ein Stehkarussell. „Die ‚Bio-Lernfläche‘ mit zwei Hochbeeten und zwei hohen Bänken soll den Kindern ermöglichen selbst frisches Gemüse oder Obst anzubauen“, schilderte Michael Ahnepohl. Hand angelegt hat man auch an die Bestandsspielfläche, wo ein Pflasterterrain erneuert wurde und insgesamt die Asphaltfläche des Schulhofs verringert werden konnte. Die Bauzeit dauerte von Ende Oktober 2022 bis Anfang Februar 2023.