Chako Habekost blickt voraus aufs Plankstadter Jubiläum

Seit gefühlten Äonen ist Christian Habekost unter seinem Künstlernamen „Chako“ auf den Bühnen bekannt – nicht nur auf denen der Region, sondern der ganzen Welt: Der „Monnemer Bu“ trat 1994 als erster weißer Europäer beim Karneval in Trinidad und Tobago im Stadion von Port of Spain vor mehr als 10 000 Menschen auf, seine Soca- und Calypsoshows sorgten in New York und in Toronto für Furore.

...