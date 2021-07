Es geht wieder zum Aufräumen: Wer hilft?

Die Not der Menschen im Flutgebiet bewegt Joe und Sabine Herrmann aus Plankstadt so sehr, dass sie eine Woche nach dem Hilfseinsatz (wir berichteten) am kommenden Samstag, 31. Juli, wieder nach Altenahr aufbrechen wollen. Jeder, der mit anpacken möchte, ist hierzu willkommen.

„Wir sammeln dieses Mal keine Spenden in irgendeiner Form – keine finanziellen Spenden, keine Speisen und keine Getränke. Jeder sorgt für sein eigenes Wohl“, gibt Joe Herrmann die Modalitäten für den neuerlichen Einsatz bekannt. Er hatte sich zu recht geärgert, dass von den 400 angemeldeten Helfern am vergangenen Samstag nur gut 40 kamen und mit nach Altenahr fuhren. Einige der georderten Busse kamen nicht zum Einsatz. „Wer dieses Mal mitfahren will, muss sich bei mir bis Donnerstagabend melden. Es reicht, wenn er mir einen Zettel mit Namen und Handynummer sowie 20 Euro Pfad in den Briefkasten wirft. Die 20 Euro gibt es dann im Bus zurück“, macht der engagierte Lkw-Fahrer deutlich und hofft auf breite Unterstützung. Denn jede Hand wird im Katastrophengebiet gebraucht. Und das auch noch die nächsten Wochen und Monate.

Wer mit Joe und Sabine Herrmann in das Katastrophengebiet fahren und dort helfen möchte, meldet sich unter der Nummer 0173/8 30 04 58 bis spätestens Donnerstag.