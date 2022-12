Freudig die Tradition weitergeführt

Plankstadt. Das Licht scheint sanft aus der Kapelle auf dem Friedhof, die Kerzen am Tannenbaum leuchten und die Klänge von Weihnachtsliedern sind zu hören. Das Choralblasen des Musikvereins auf dem Friedhof ist eine liebgewonnene Tradition in Plankstadt und so wundert es auch nicht, dass viele Menschen sich an Heiligabend um die Kappelle versammeln.

Der Musikvereinsvorsitzende Albert Stieger begrüßt die Menge mit einem Gedicht über Kerzenschein. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, hier mit Musik in die weihnachtliche Zeit einzustimmen und eine große Freude, die Tradition weiterzuführen“, betont er eingangs. Dann spielen die Musiker eine Reihe von Weihnachtsliedern. Auf „Alle Jahre wieder“ folgen etwa „Zu Betlehem geboren“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“. Die Sonne ist längst untergegangen und bei den harmonischen Klängen des Musikvereins kommt so richtig Weihnachtsstimmung auf. Im Repertoire sind „Oh du Fröhliche“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Vom Himmel hoch da komm ich her“ – typische Lieder zur Adventszeit, bei der einige Besucher beglückt mitsummen. Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ endet das Choralblasen, man wünscht sich eine frohe Weihnacht und geht beseelt nach Hause, um mit der Familie zu feiern. caz