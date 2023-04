Friedrichschule Plankstadt gewinnt Ausflug zur Experimenta

Plankstadt. Das Los hat entschieden – die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b der Friedrichschule Plankstadt dürfen die Klassenfahrt zur Experimenta in Heilbronn, einem der größten Science Center in Deutschland, antreten und selbst zu Forschern werden. Unter allen Klassen, die in diesem Schuljahr am medienpädagogischen Projekt „Klasse Kids“ dieser Zeitung teilgenommen haben, wurde dieser Ausflug verlost.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergrund „Klasse Kids“ Seit 2008 nehmen jährlich 800 bis 1000 Viertklässler aus unserem Verbreitungsgebiet an dem Projekt teil. Die langjährigen Kooperationspartner Sparkasse Heidelberg und Stadtwerke Schwetzingen ermöglichen die für die Schulen kostenfreie Teilnahme am Projekt und die Lieferung der Zeitungsexemplare. Der zweiwöchige Projektzeitraum ist von den Lehrkräften im Schuljahr frei wählbar. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen 3 und 4 können sich bei Bianca Oberhausen, Telefon 06202/205-306, bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de melden. bo

„Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner, die Stadtwerke Schwetzingen, auch in diesem Jahr wieder diesen tollen Preis zur Verfügung stellt“, so Bianca Oberhausen, die das Projekt seit vielen Jahren leitet über das Engagement. „Klasse Kids ist unser Beitrag zur Leseförderung“, erklärt sie die Rolle der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. „Die Kinder haben Spaß am Lesen und Schreiben, sind kreativ und arbeiten im Team zusammen und gleichzeitig erweitern sie ihre Medienkompetenz.“ Rund 900 Mädchen und Jungen aus rund 40 dritten und vierten Klassen in 17 Grundschulen im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung machen im aktuellen Schuljahr bei „Klasse Kids“ mit.

Freude über unverhoffte Nachricht in Plankstadt

Patrick Körner von den Stadtwerken Schwetzingen bekräftigt: „Die Klassen berichten immer viel Positives von diesem Forscherausflug, die Kinder können selbst experimentieren und ausprobieren und so Naturwissenschaft und Technik spielerisch entdecken.“

Bianca Oberhausen durfte die gute Nachricht überbringen und erzählt: „Der Rückruf der Lehrerin kam ganz schnell – die Freude über den Ausflug riesengroß.“ Eigentlich hatten die Klassen nur noch einen kleineren Ausflug in diesem Schuljahr geplant, weil es zum Abschluss der Grundschule noch ins Schullandheim geht, erzählte Lehrerin Corinna Buchta von der Friedrichschule, die sich über den unverhofften Gewinn freute. Auch das Timing der Benachrichtigung hat gepasst, gleich abends beim Elternabend konnten sie und Kollegin Fabienne Weißling über den Ausflug informieren. Und dann sind die Lehrerinnen ganz fix in der Planung: Schon am 24. April können die Viertklässler ihre Tour zur Experimenta antreten. Mit dem Bus, den die Stadtwerke Schwetzingen ebenso stellen, geht es nach Heilbronn.