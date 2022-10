Hallenneubau in Plankstadt: Vorbereitungen beginnen

Plankstadt. Plankstadt erhält in einer aufwendigen Baumaßnahme in den kommenden Jahren moderne Kultur- und Sporthallen. Damit die Baustelle eingerichtet, das Bauvorhaben begonnen werden kann, sind umfangreiche Arbeiten im Vorfeld zu tätigen. Dazu gehören Rodungsarbeiten und das Abtragen des Hügels, südlich der Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bäume an der Parkplatzfläche werden gefällt, die dort kein ordentliches Habitat hatten, also nicht ihrer Art gerecht wachsen konnten. Die Bäume entlang der Jahnstraße bleiben weitestgehend stehen. Einige Stämme finden einen weiteren Einsatzauf der Hundewiese in Eppelheim, die für alle Hundebesitzer und ihre Vierbeiner zugänglich ist. Eine besondere Art der interkommunalen Zusammenarbeit findet hier statt, denn eine entsprechende Anfrage aus der Nachbarstadt kann somit positiv umgesetzt werden. Die Bepflanzung im Bereich des Biergartens beim Restaurant wird erhalten. Als Ausgleich für die Rodungen werden beim Kultur- und Sportquartier weitreichende Busch- und Baumpflanzungen stattfinden. Außerdem werden weitere Bäume, zum großen Teil in Form einer Streuobstwiese, im Außenbereich gepflanzt. Blühwiesen sind ebenfalls eingeplant und werden im Gebiet angesät. Die flachen Dachbereiche und Teile der Hallenfassade werden begrünt. Diese Maßnahmen sind als Ausgleich vorgegeben und werden in vollem Umfang realisiert. Für die Eidechsen sind bereits Lebensräume im Rand- und Außenbereich der Gemeinde entstanden und werden neu angelegt. Im Frühjahr werden die Tiere von Fachleuten gesammelt und dorthin umgesiedelt.

Der Plan für das Kultur- und Sportquartier Westend. © Schöffler

Das neue Gebiet für die Eidechsen hat eine Fläche von rund 4200 Quadratmetern und bietet artgerechte Unterschlüpfe und Brutmöglichkeiten von Steinhügel bis Totholz. Die Gemeindeverwaltung hat im Vorfeld mit einem Fachbüro die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ausgearbeitet, die für diesen großen Eingriff notwendig sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem ist diese Maßnahme auch mit der höheren Naturschutzbörde beim Regierungspräsidiumin Karlsruhe abgestimmt. Alle Möglichkeiten, den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, sind damit umgesetzt. Obendrein sind die ausgleichenden Aktionen Bestandteil des Bebauungsplans, die im Plan detailliert beschrieben sind.

Rodung ab kommender Woche

Die Rodungsarbeiten beginnen in der kommenden Woche und das Abtragen des Hügels wird Anfang November starten. Fragen beantwortet Bauamtsleiter Andreas Ernst, Telefon 06202/20 06 60, E-Mail andreas.ernst@planjkstadt.de.