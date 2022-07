Handballer in Plankstadt gründen eigenen Verein

Plankstadt. Die Plankstadter Handballer haben am Mittwoch in ihrer Gründungsversammlung den Verein „Handball Wölfe Plankstadt“ gegründet, heißt es in einer Pressemitteilung des neuen Vereins. Zuvor hatte die Handballabteilung der TSG Eintracht in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, sich selbstständig zu machen und einen neuen Verein ins Leben zu rufen (wir berichteten).

Der Vorstand Vorstandsvorsitzender: Dr. Stephan Verclas

Dr. Geschäftsführender Vorstand: Andreas Großhans

Finanzvorstand: Timo Klein

Sportlicher Leiter: Willi Großhans

Jugendleiter: Thorsten Seiler

Minileiterin: Nina Eichhorn da Silva

da Silva Pressewartin: Nannette Summ

Schriftführer: Nicholas Triebskorn

Nicholas Beisitzerin für Sonderprojekte und Jugend: Dr. Nina Schmidt

Dr. Beisitzer für IT: Magnus Verclas

Magnus Beisitzerin für die Mitgliederverwaltung: Petra Fackel



Vor fast 100 Jahren hat in Plankstadt das erste Handballspiel stattgefunden. Die Plankstadter Handballer hätten dieses Jubiläum zum Anlass für die Vereinsgründung Anfang Juli genommen. Aktuell erstelle die Jugendleitung ein Jugendkonzept zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.

Junge Talente fördern

In einem eigenständigen Verein könne man gerade bei der Förderung der jungen Talente flexibler und effektiver arbeiten. Weitere Gründe für den Austritt aus der TSG Eintracht nennt der Handballverein nicht. Außerdem arbeiten die Handballer laut Pressemitteilung seit etlichen Jahren sehr erfolgreich mit dem Förderverein Plankstadter Handball zusammen, diese Kooperation werde in Zukunft noch ausgebaut.

Andreas Großhans eröffnete die Gründungsversammlung, anschließend führte Stephan Verclas als Versammlungsleiter durch die Sitzung. In einer angeregten Diskussion mit den 52 Gründungsmitgliedern wurde sowohl die Satzung als auch die Beitragsordnung besprochen und bestätigt. Zudem klärten die Anwesenden viele Fragen.

Stephan Verclas ist Vorsitzender

Bei der Wahl wurden alle elf Vorstandsämter besetzt. Die Mitglieder wählten Stephan Verclas zum ersten Vorsitzenden, Andreas Großhans zum zweiten und Timo Klein zum dritten Vorsitzenden.

Zum Abschluss bedankten sich die Spielführer der aktiven Mannschaften Axel Schöffel und Felix Dieckermann für die bestens vorbereitete Sitzung, sie freuen sich über den zukunftsweisenden Schritt. Nach einem Foto mit allen Gründungsmitgliedern wurde die Vereinsgründung gefeiert.