Heidrun Engelhardt-Geiß als Vorsitzende bestätigt

Plankstadt. Beim Heimat- und Kulturkreis fand die 32. Mitgliederversammlung statt. Schon zu Beginn teilte die Vorsitzende Heidrun Engelhardt-Geiß mit, dass der Verein zurzeit 252 Mitglieder habe. Insgesamt sechs Trauungen mit Sektempfang haben im vergangenen Jahr im Heimatmuseum stattgefunden und auch für das laufende Jahr gibt es Anmeldungen. Die Ausstellung „Plänkschter Köpfe“ sei ein Erfolg gewesen und noch bis zum Ortsmittefest zu sehen.

Der neue Vorstand Vorsitzende: Heidrun Engelhardt-Geiß; Stellvertreter: Peter Behnert und Professor Dr. Udo Weis. Schatzmeisterin: Jutta Schuster, Schriftführerin: Karin Neidig, Kassenprüfer: Lukas Weis und Margareta Liebert, Beisitzer: Bruno Rafflewski, Jürgen Grimmer, Wolfgang Geiger. zg

Über die umfangreichen Arbeitseinsätze in den vergangenen beiden Jahren berichtete Bruno Rafflewski. Er bedankte sich bei allen Helfern für die vielen geleisteten Stunden. Seit 2020 seien insgesamt über 900 Arbeitsstunden zusammengekommen. Ehrenvorsitzender Bruno Rafflewski bedankte sich beim Vorstand und beantragte die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Im Anschluss kam es bei den Wahlen zu einem klarem Votum: Alle Amtsinhaber wurden auf ihren Posten bestätigt. Zu den Veranstaltungen wurde berichtet, dass der Maibaum diesmal schon am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr aufgestellt wird. Beim Ortsmittefest wird das Museum am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr ohne Bewirtung geöffnet sein, am Tag darauf geht es dann ab 11 Uhr mit Mittagsessen, Kaffee und Kuchen weiter.

Als Ausflugsziele wurden ein Besuch der Eremitage in Waghäusel sowie des Schlosses und Parks Neckarhausen vorgeschlagen. Die Vorsitzende sprach in diesem Zusammenhang das Busproblem an. Dieser sei teuer und müsse bezahlt werden – egal, wie viel Teilnehmer mitfahren. Auch durch eine Absage entstünden so Kosten.

Der Archivar Andreas Moosbrugger hat sehr alte Porträtfotos ehemaliger Schwetzinger Fotoateliers erworben und möchte diese bei einem Vortrag beim HKK zeigen. Fest gebucht für Donnerstag, 12. Oktober, ist schon Wolfgang Schröck-Schmidt mit einem Vortrag über die Kurpfalzachse.

Zum Schluss bat die Vorsitzende die Mitglieder dem Heimat- und Kulturkreis die eigenen E-Mail-Adressen mitzuteilen, da auf diesem Wege Informationen des Vereins dann schneller weitergegeben werden könnten. zg