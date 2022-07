Es ist viel geboten in den zehn Tagen, an denen Plankstadt das 1250-jährige Jubiläum gebührend feiert. So auch am Samstag, der zum Familientag erklärt wurde. Entsprechend gestaltete er sich. Es wurde viel vorbereitet, damit die älteren und die jüngeren Besucher auf ihre Kosten kommen konnten – und das bei schönstem Feierwetter.

Los ging es mit einem Kinderflohmarkt auf dem Rummelplatz.

...