Plankstadt. Das große Programm zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde in diesem Jahr wird aufgrund der andauernden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie verschoben. Die Freiwillige Feuerwehr wird ihr Jubiläum erst mit runden 130 Jahren feiern und hat bereits Festakt und Kinderaktionstag 2021 abgesagt. Bürgermeister Nils Drescher sagt dazu: „Wir feiern gerne und ausgiebig in Plankstadt – das ist in diesem Jahr nicht möglich. Daher verlängern wir unsere Jubiläumsfeier und hoffen, zu den geplanten Großevents Mitte 2022 Corona hinter uns gelassen zu haben. Kleinere Veranstaltungen wie der Eröffnungsgottesdienst werden wie geplant unter umfangreichen Hygienemaßnahmen mit vorheriger Anmeldung und Videoaufzeichnung stattfinden.“

Es ist gelungen die kompletten Festabende, Konzerte und Aktionen auf das Jahr 2022 zu verschieben, weshalb auch die Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten. Das Team vom Ticketportal „Reservix“ informiert zurzeit alle Ticketinhaber über die Modalitäten. Organisatorin Sabine Zeuner ist begeistert von den positiven Reaktionen der Künstler und Künstlerinnen: „Klaus Pfreundner, Chef der Band Radspitz, freut sich schon auf die Premiere seiner Band im Zelt in Plankschd, wie er telefonisch mitteilte.“ Die Artistengruppe "artArtistica" und die Band „Dalia’s Lane“ werden als Höhepunkt zum Abschluss der Feiern am 9. Juli 2022 in Plankstadt auftreten. Auch Zeltbauer Fabian Bechtold und das Team der Firma "LeuBe" signalisiert vollstes Verständnis zur Verschiebung und ist sicher, dass es im kommenden Jahr ein tolles Fest geben wird – mit dem Festzelt für rund 1500 Leute von seinem Unternehmen. Als Caterer konnte Benjamin Huckele, bekannt vom Welde-Garten, gewonnen werden, der die Verschiebung positiv einordnet: „Feiern in diesem Jahr wäre schön gewesen, aber jetzt können wir in aller Ruhe fürs kommende Jahr planen – dann hoffentlich ohne Beschränkungen.“

Sabine Zeuner freut sich zudem über einige Höhepunkte, die man mit der Verlegung ins Programm aufnehmen konnte: „Etwa die große Samstagabend-Party mit SWR3 hätte in diesem Jahr nicht stattfinden können, da der Radiosender für 2021 alle Großevents ausgesetzt hat.“ Konkret heißt das: Der Jubiläumsabend nach dem Motto „Plankstadt wird 1250 Jahre jung! Ich feier' mit!“, in dessen Programm Bürgermeister, Landrat, Festredner und Gäste für einen feierlichen Abend sorgen werden, findet am Donnerstag, 30. Juni 2022 statt. Die Historie serviert dann charmant und "mehrsprachig" Christian "Chako" Habekost. Die Bigband des Musikvereins Plankstadt spielt auf und die Power-Partyband "Me and the Heat" sorgt für Stimmung im Zelt ab 21 Uhr. Freitags, am 1. Juli 2022, ist Partnerschaftsabend im Zelt. „Gute Freundschaften gilt es zu pflegen, denn sie leben durch die Menschen, die partnerschaftlich verbunden sind!“ ist hier Programm. Zu Castelnau-le-Lez besteht diese völkerverbindende Freundschaft bereits 40 Jahre. Die völkerverbindende Freundschaft der Gemeinde Plankstadt mit ihrer Partnergemeinde Castelnau-le-Lez (Okzitanien) und die Freundschaft mit Argenta (Emilia-Romagna) spiegeln sich auch im Programm „Plaisir d’Amour – Volare-Cantare – un' de Hildegard ihr Yuccapalm.“ Das präsentieren die Grande Dame der Liedermacherszene Joana und die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin der Musikkabarett-Gruppe "Schöne Mannheims", Susanne Back, in klangvoll harmonischem Tête-à-Tête mit dem musikalischen Leiter der SWR1-Produktion „Pop und Poesie in Concert“, dem Tastenvirtuosen Peter Grabinger mit französischen Chansons, italienischen Canzoni und bekannten Joana-Liedern - hochdeutsch und im Dialekt. Samstags, 2. Juli 2022, wird der Ortskern lebendig und abends feiert der Radiosender SWR3 mit Plankschd das Jubiläum „plus 1.“

Sonntag, 3. Juli 2022, wird im Zelt gesungen und gelacht. Montags, 4. Juli 2022, ist eine taktische Atempause nach dem Feierwochenende, bevor es in die nächste Partyrunde geht. Denn am Dienstag, 5. Juli 2022, fetzt die US Army Europe Band & Chorus die Gänsweid. Die Band war in den letzten zehn Jahren in über 20 europäischen, nahöstlichen und nordafrikanischen Ländern unterwegs. Die Soldier-Musiker der US Army Europe Band & Chorus repräsentieren weiterhin die Besten der United States Army – auch in Plankstadt. Mittwochs spielt die Bigband des Musikvereins Plankstadt, dass das Zelt wackelt. Am Donnerstagabend (7. Juli 2022) sind auch Unterstützer und Helfer Gäste! Zur Musik von AMOKoustic mit dem charismatischen Frontmann Ollie Rosenberger, der auch AMOKOMA Stimme gibt, darf durch „fünf Dekaden Lieblingslieder“ gefeiert werden. Als zweiten Höhepunkt gibt es „Mit Abstand de Beschde“, nämlich ein Wiedersehen mit Christian „Chako“ Habekost und Kostproben aus seinem neuen Programm. Und wenn die Band Radspitz freitags, 8. Juli 2022, kommt, ist totales Abfeiern angesagt. Am zweiten Samstag der Festwoche sind die Kinder im Fokus: die Freiwillige Feuerwehr bietet einen Aktionsparcours und der Abend klingt „feurig“ mit Dhalia’s Lane und artArtistica mit einer Inszenierung voller Poesie, die mit erhebender Leichtigkeit von der Vergänglichkeit des Augenblicks und der Schönheit des Lichts und der Musik erzählt.

Im Lauf des aktuellen Jahres wird es mehrere kleine Veröffentlichungen und Neuheiten für Plankstadt geben, die jeweils zeitnah angekündigt werden. Mit dem Gottesdienst am Sonntag, 18. April 2021, um 19.30 Uhr wird das Jubiläumsjahr gewürdigt. „Wir freuen uns jetzt auf alle Aktionen, die wir durchführen können und auf das kommende Jahr mit vielen Begegnungen“, so Bürgermeister Nils Drescher.

