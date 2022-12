Jutta Schuster sitzt seit 35 Jahren im Plankstadter Gemeinderat

Plankstadt. Ein kleines Jubiläum gab es in der letzten Plankstadter Gemeinderatssitzung des Jahres 2022 zu feiern: Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Jutta Schuster, sitzt mittlerweile seit 35 Jahren am Ratstisch. Dafür gab es einen Blumenstrauß von Bürgermeister Nils Drescher und Glückwünsche von den Gemeinderatskollegen.

Jutta Schuster Ehrung 35 Jahre im Gemeinderat © Zelt

Im November 1987 begann die kommunalpolitische Karriere der Plankstadterin. Damals war sie die einzige Frau im Gremium. Bis heute ist sie vielseitig engagiert und in der Gemeinde aktiv. So war sie erst in diesem Jahr beim Besuch in der Partnerkommune Castelnau-le-Lez mit dabei.