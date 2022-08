Kreisstraße beim "A!real III" in Plankstadt wieder geöffnet

Plankstadt. Es tut sich was rund um das Gewerbegebiet „A!real III“ im Norden der Gemeinde. Rund zwei Wochen war die Kreisstraße 1411 zwischen dem Kreisverkehr beim Decathlon und der Zufahrt zur Bundesstraße 535 bei der Weldebräu in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Edeka-Supermarkt blockierten große Zäune die Weiterfahrt. Im Laufe des Freitags, 5. August, wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

In der Zwischenzeit ist die Fahrbahn einseitig verbreitert worden, wie die Verantwortlichen der Gemeinde Plankstadt auf Nachfrage erklären. Nach und nach sind außerdem die Tragdecken erneuert worden. Zusätzlich gab’s eine neue Beschilderung – die kann nur unter Vollsperrung angebracht werden, weil sonst die Sicherheit der Arbeiter gefährdet wäre.