Lesung mit „Mrs. Krimi“ Ingrid Noll in Plankstadt

Plankstadt. Die Grande Dame der deutschen Kriminalliteratur ist des Schreibens noch längst nicht müde und hat wieder zugeschlagen: Ingrid Noll stellt ihr aktuelles Buch „Tea Time“ am Dienstag, 31. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Bücherei in Plankstadt vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ingrid Noll, geboren 1935 in Shanghai, studierte in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist Mutter dreier erwachsener Kinder und vielfache Großmutter. Nachdem die Kinder das Haus verlassen hatten, begann sie Kriminalgeschichten zu schreiben, die allesamt sofort zu Bestsellern wurden.

Die Schriftstellerin Ingrid Noll kommt nach Plankstadt.

Im Herbst 2022 hat sie ihr neuestes Werk veröffentlicht: „Tea Time“. Die Freundinnen Nina und Franziska wohnen im selben Haus am Weinheimer Marktplatz. Aus einer Sektlaune heraus gründen sie mit vier anderen Frauen den Klub der Spinnerinnen – jede von ihnen hat eine spezielle Macke. Als Nina ihre Handtasche verliert, beginnt die verhängnisvolle Bekanntschaft mit Andreas Haase. Er begnügt sich nicht mit dem üblichen Finderlohn, er möchte mehr. Die Solidarität ihrer Busenfreundin ist gefragt. Ein Abend mit Ingrid Noll ist stets kurzweilig, weiß sie doch originelle Anekdoten aus ihrem reichen Erinnerungsschatz zu berichten. Die Buchhandlung Kieser wird einen Büchertisch bereit halten, und Frau Noll wird gerne vor und nach der Lesung signieren.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Veranstaltungen Das Johannisfest braucht kein Festzelt mehr Mehr erfahren

Karten für 12 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es in der Bücherei Plankstadt, Schwetzinger Straße 31 und unter www.reservix.de.

Info: Einen Podcast mit Ingrid Noll gibt es in unserer Reihe Leben.Lieben.Lachen. unter www.schwetzinger-zeitung.de/podcasts