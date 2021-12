Mietgebühren der Plankstadter Grillhütte angepasst

Plankstadt. Wer für private Feiern die Grillhütte mieten möchte, muss künftig mehr zahlen. Schulen und Kindergärten müssen dagegen künftig nur noch die Hälfte zahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der tariflichen Veränderungen für den Personalaufwand sei dies nach Jahren ohne Anhebung notwendig, heißt es in der Sitzungsvorlage. Großzügige Ermäßigungen werden für ortsansässige Vereine und neu auch für Schulen- und Kindergärten eingeräumt. Die Regelung tritt bereits ab dem 1. Januar in Kraft. Bürgermeister Nils Drescher sprach in der Sitzung von einer „moderaten Anpassung“ und sah die Vergünstigung für Schulen als klares Zeichen, dass Klassen und Kindergärten als Nutzer absolut erwünscht sind.

Antrag der Grünen Liste Plankstadt

Die Grüne Liste Plankstadt hatte das Thema auf den Ratstisch gebracht. Bisher galten für Kindergärten und Schulen genau die gleichen Preise wie für den Rest – das wollte die Fraktion ändern und stellte einen Antrag, auf dem die Änderungen basieren. „Wir hoffen jetzt, dass Schulklassen und Kindergärten dieses Angebot nutzen“, meinte Thomas Burger (GLP).

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss diskutierten die Mitglieder bereits Vorschläge und fanden einen Konsens: Privatpersonen müssen künftig von Montag bis Donnerstag 150 Euro zahlen – das sind 20 Euro mehr als davor. Freitags bis sonntags kostet die Miete nun 200 Euro (davor 160 Euro). Vereine zahlen montags bis donnerstags 75 Euro und am Wochenende 100 Euro bei öffentlichen Veranstaltungen – das sind je 25 mehr als vorher. Die Preise für interne Veranstaltungen von Vereinen sind mit 100 beziehungsweise 130 Euro gleich geblieben. Die Anpassungen gelten für die Plankstadter Vereine. Die Kosten für Schulen und Kindergärten sind dagegen, wie bereits erwähnt, um 50 Euro gesunken – sie zahlen ab Januar nur noch 50 Euro. Die Kaution wurde ebenfalls von 50 auf 100 Euro angehoben. Einstimmig beschloss das Gremium die Änderungen.

