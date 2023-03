Moderne Lieder bei Gottesdienst mit "himmelweit"-Band in Plankstadt

Plankstadt. „Vergeltung oder Vergebung?“ Unter diesem Thema stand der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Plankstadt, bei dem bereits zum zweiten Mal neue Lieder im Vordergrund standen. Die Band „himmelweit“ aus Wiesloch begleitete den Gottesdienst mit modernen Songs und Mitsingen war ausdrücklich erlaubt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „himmelweit“-Band besteht bereits seit 2017, wird von Gerhard Dierkes geleitet und hat sich auf populäre Musik in verschiedenen Stilen spezialisiert. Dazu gehört auch der Lobpreis in Gottesdiensten. Die derzeit etwa zehn Bandmitglieder und Gastmusiker stammen aus Wiesloch und Umgebung. Der nächste Gottesdienst mit neuen Liedern findet in der evangelischen Kirche am Sonntag, 2. April, statt.