Nach Überfall auf Esso-Tankstelle Plankstadt: Komplize mischt bei Überfall mit

Plankstadt. Fahndete die Polizei am Donnerstagabend nach dem Überfall auf die Esso-Tankstelle in der Eppelheimer Straße noch nach einem männlichen Täter, war am Freitagmorgen dann zusätzlich von einem Komplizen die Rede. Die bislang unbekannten Täter hatten am Donnerstag gegen 20.30 Uhr die Esso-Tankstelle im Osten Plankstadts überfallen. Ein maskierter Täter hatte den Kassenbereich der Tankstelle betreten, der Kassiererin mit einem Messer gedroht und Bargeld gefordert, heißt es in einer Polizeimeldung.

Nachdem ihm mehrere hundert Euro aus der Kasse übergeben worden waren, flüchtete der Maskierte mit einem Komplizen, der vor der Tankstelle wartete. Umgehend leitete die Polizei die Fahndung ein, ein Polizeihubschrauber wirkte bei der Suche mit. Die Beamten fanden Geldscheine sowie ein Fahrrad, welches möglicherweise zur Flucht diente, in einem nahe gelegenen Park und stellten die Gegenstände sicher.

Nach Überfall auf Tankstelle in Plankstadt: Täterbeschreibung

Der Täter kann nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben werden: Der jugendliche Mann trug einen grauen Hoodie, eine schwarze Stoffmaske, eine schwarze Jacke und eine Jeans sowie weiße Schuhe. Außerdem ist er sehr schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zu seinem Komplizen sei aktuell keine Personenbeschreibung bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg widmete sich vor Ort außerdem der Spurensicherung. Potenzielle Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.